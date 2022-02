Fino a Martedì Grasso, 1 marzo.

Area di Carnevale all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Da domani, 26 febbraio, e nei prossimi giorni, fino a martedì grasso (il primo marzo), il personale dell’hub in servizio al padiglione dei bambini aspetta di ricevere i piccoli utenti rigorosamente in maschera.

Tutti in maschera

Ad accoglierli ci saranno medici, infermieri, impiegati amministrativi, educatori professionali e associazioni di volontariato: tutti in costume o con accessori a tema per meglio calarsi nel clima della festa più creativa e colorata dell’anno.

Il padiglione 20A, abituato a cambiare spesso pelle, da spazio multifunzionale quale è da sempre, è stato addobbato con mascherine e palloncini. Non mancheranno i coriandoli, tantomeno i giochi; il gruppo di educatori della Fiera del Mediterraneo è pronto a far passare ai bimbi la paura dell’iniezione con un laboratorio di decorazione di maschere.

Da dicembre 2021, oltre 23mila under 12 si sono vaccinati

Da dicembre, mese di avvio della campagna vaccinale pediatrica, sono più di 23mila i bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati alla Fiera del Mediterraneo dal personale della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid a Palermo.

Per dare ancor più impulso alle somministrazioni ai bimbi, squadre di medici, infermieri e personale amministrativo hanno organizzato un calendario di vaccinazioni in numerose scuole del Palermitano. Sedute aperte agli studenti, ma anche ai loro familiari e al personale degli istituti scolastici.

Contagi Covid19 in calo in Sicilia per la terza settimana di fila

Intanto, per la terza settimana consecutiva si assiste ad un trend in diminuzione dei contagi da Covid19 in Sicilia. L’incidenza di nuovi casi è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19/100.000 abitanti. Lo rende noto il Dasoe, ovvero il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, nel 21° bollettino settimanale di oggi, 23 febbraio che riguardano il periodo dal 14 al 20 febbraio.

I dati delle provincie, a Siracusa il tasso di positività più elevato

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 ab.), Messina (996/100.000 ab.), Caltanissetta (810/100.000 ab.) e Ragusa (807/100.000 ab.).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000).

Ricoveri nell’isola in calo per la sesta settimana di fila

Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti

ospedalizzati con positività concomitante da Covid.

Circa tre pazienti su quattro in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma pertanto una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa seppure con una incidenza settimanale in riduzione.