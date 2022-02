IL BOLLETTINO SETTIMANALE, A CURA DEL DASOE

Per la terza settimana consecutiva si assiste ad un trend in diminuzione dei contagi da Covid19 in Sicilia. L’incidenza di nuovi casi è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19/100.000 abitanti. Lo rende noto il Dasoe, ovvero il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, nel 21° bollettino settimanale di oggi, 23 febbraio che riguardano il periodo dal 14 al 20 febbraio.

I dati delle provincie, a Siracusa il tasso di positività più elevato

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 ab.), Messina (996/100.000 ab.), Caltanissetta (810/100.000 ab.) e Ragusa (807/100.000 ab.).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000).

Ricoveri nell’isola in calo per la sesta settimana di fila

Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti

ospedalizzati con positività concomitante da Covid.

Circa tre pazienti su quattro in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma pertanto una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa seppure con una incidenza settimanale in riduzione.

La curva epidemica è stata sostenuta dalle fasce di età infantili e giovanili. L’epidemia, pur mostrando segnali di arresto, rimane in una fase delicata con un significativo

impatto sui servizi territoriali ed assistenziali ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e proporzioni di casi ospedalizzati molto più contenuta rispetto ai periodi precedenti.

La campagna vaccinale, tra gli Under 12 percentuali basse

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,99% del target regionale. 64.020 bambini, pari al 19,87%, risultano con ciclo primario completato.

Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,53%, mentre ha completato il ciclo primario l’87,36%.

I vaccinati con booster sono quasi il 74%

Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.495.103 pari al 73,96% degli aventi diritto. Ancora 878.376 cittadini, che possono effettuare la somministrazione booster, non l’hanno fatta.

Dal primo marzo, inizierà anche in Sicilia la somministrazione della dose di richiamo booster nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.

In Sicilia, alla data di ieri, 22 febbraio 2022, sono state somministrate 10.092.635 dosi di cui 3.951.599 prime dosi (39,15%) e 3.695.245 seconde dosi (36,61%). Le terze dosi somministrate sono 2.445.791 (24,23%) delle somministrazioni complessive) di cui 2.422.166 somministrate a residenti della regione.