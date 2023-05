Nel centro di Palermo un pino si è schiantato al suolo

Crolla albero nel centro di Palermo, e poi vari disagi tra capoluogo siciliano e provincia. E’ questo il bollettino della notte appena trascorsa dove ancora il maltempo imperversa. Seppur la situazione più critica pare essere passata, comunque la situazione resta da monitorare.

Notte di lavoro interminabile

Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Decine gli interventi per allagamenti nel capoluogo ma anche in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Crolla unn grosso albero di pino in via Crispi a Palermo, davanti al comando provinciale della guardia di finanza. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi. parliamo infatti di un tratto di strada dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso. Interventi che così tanto caos stanno provocando alla circolazione nella zona del porto.

Oggi allerta arancione

Oggi la protezione civile ha diramato l’allerta arancione nella zona del palermitano. Alcuni sindaci tra cui Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno deciso di chiudere le scuole anche per oggi. Da questo pomeriggio secondo le previsioni le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare. E nel palermitano per qualche giorno dovrebbe tornare a splendere il sole. Sabato e soprattutto domenica è prevista di nuovo pioggia.

Le previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Questa in sintesi la situazione meteo in Sicilia per la giornata di oggi, martedì 16 maggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Schiarisce in serata. Sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

