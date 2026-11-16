Momenti di forte apprensione questa mattina in piazza Leoni a Palermo, dove la base di un balcone al secondo piano di una palazzina è improvvisamente ceduta ed è crollata per intero.

Il pesante blocco di materiale si è abbattuto violentemente al suolo, travolgendo nella caduta anche parte del balcone sottostante, al primo piano dello stabile.

I pezzi di cemento sono finiti in strada: due automobili che si trovavano regolarmente parcheggiate proprio sotto la proiezione dei balconi sono rimaste gravemente danneggiate.

Per fortuna, nonostante la gravità dell’episodio e la quantità di detriti finiti sulla carreggiata, non si registrano feriti. L’immobile interessato dal cedimento risulta infatti completamente disabitato, scongiurando così conseguenze ben più drammatiche per i residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area circostante, rimosso le parti pericolanti ancora a rischio di distacco e avviato le verifiche tecniche del caso per accertare la stabilità strutturale della facciata e scongiurare ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.