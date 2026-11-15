LA CLASSIFICA DI ITALIA OGGI

L’Italia continua a viaggiare a due velocità e la Sicilia resta ancora in forte affanno sul fronte della vivibilità. Nella 28ª edizione dell’Indagine sulla Qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, tutte le nove province siciliane si collocano oltre l’80° posto su 107 territori esaminati, rientrando interamente nella fascia della qualità “insufficiente”.

Mentre a livello nazionale Bolzano riconquista la vetta superando Milano (seconda) e Bologna (terza), e Taranto chiude la graduatoria generale al 107° posto, nell’Isola il primato regionale rimane saldamente a Ragusa, pur in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione.

La classifica delle province siciliane

Analizzando i dati delle singole province dell’Isola (basati su 92 indicatori suddivisi in nove macro-dimensioni), emerge una fotografia complessa tra arretramenti e timidissimi segnali di risalita:

Ragusa (82ª) : Perde quattro posizioni rispetto al 2025 (quando era 78ª), ma si conferma la prima provincia siciliana per qualità della vita complessiva.

: Perde quattro posizioni rispetto al 2025 (quando era 78ª), ma si conferma la prima provincia siciliana per qualità della vita complessiva. Messina (93ª) : Arretra di tre gradini rispetto all’anno precedente, restando comunque la migliore tra le tre aree metropolitane dell’Isola.

: Arretra di tre gradini rispetto all’anno precedente, restando comunque la migliore tra le tre aree metropolitane dell’Isola. Trapani (94ª) : Scivola di tre posizioni rispetto al 91° posto dello scorso anno, collocandosi subito dietro il capoluogo peloritano.

: Scivola di tre posizioni rispetto al 91° posto dello scorso anno, collocandosi subito dietro il capoluogo peloritano. Siracusa (95ª) : Si piazza nella parte bassa della classifica, a un passo da Trapani.

: Si piazza nella parte bassa della classifica, a un passo da Trapani. Catania (99ª) : Chiude appena sopra la soglia delle ultime dieci province italiane.

: Chiude appena sopra la soglia delle ultime dieci province italiane. Enna (100ª) : Scivola di quattro posizioni rispetto al 96° posto del 2025, entrando nelle ultime otto posizioni nazionali.

: Scivola di quattro posizioni rispetto al 96° posto del 2025, entrando nelle ultime otto posizioni nazionali. Palermo (102ª) : Il capoluogo regionale arretra di tre posizioni, sprofondando nelle retrovie della graduatoria generale.

: Il capoluogo regionale arretra di tre posizioni, sprofondando nelle retrovie della graduatoria generale. Agrigento (103ª) e Caltanissetta (104ª): Restano in fondo alla classifica nazionale, ma con un segno opposto per il territorio nisseno che guadagna tre posizioni lasciando l’ultimo posto assoluto occupato lo scorso anno.

Luci e ombre nei singoli settori: dal lavoro all’ambiente

Lo studio mette in evidenza le profonde criticità strutturali che continuano a frenare il Mezzogiorno e la Sicilia. Sul fronte economico e occupazionale, quasi tutte le realtà isolane occupano le posizioni di coda negli indicatori legati a Reddito e ricchezza e Affari e lavoro, dove Agrigento registra addirittura il peggior dato d’Italia (107ª).

Maglia nera nazionale anche per Catania, che chiude all’ultimo posto in Italia nella dimensione Ambiente, e per Enna, fanalino di coda nella categoria Turismo, intrattenimento e cultura.

Non mancano tuttavia alcune note positive sul fronte della tenuta comunitaria: Ragusa spicca a livello nazionale nella dimensione della Sicurezza sociale, conquistando un lusinghiero 4° posto assoluto in Italia, mentre le province dell’entroterra come la stessa Enna mantengono indicatori migliori sul fronte della sicurezza e dei reati rispetto ai grandi centri metropolitani.