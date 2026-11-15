L’Italia continua a viaggiare a due velocità e la Sicilia resta ancora in forte affanno sul fronte della vivibilità. Nella 28ª edizione dell’Indagine sulla Qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, tutte le nove province siciliane si collocano oltre l’80° posto su 107 territori esaminati, rientrando interamente nella fascia della qualità “insufficiente”.
Mentre a livello nazionale Bolzano riconquista la vetta superando Milano (seconda) e Bologna (terza), e Taranto chiude la graduatoria generale al 107° posto, nell’Isola il primato regionale rimane saldamente a Ragusa, pur in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione.
La classifica delle province siciliane
Analizzando i dati delle singole province dell’Isola (basati su 92 indicatori suddivisi in nove macro-dimensioni), emerge una fotografia complessa tra arretramenti e timidissimi segnali di risalita:
- Ragusa (82ª): Perde quattro posizioni rispetto al 2025 (quando era 78ª), ma si conferma la prima provincia siciliana per qualità della vita complessiva.
- Messina (93ª): Arretra di tre gradini rispetto all’anno precedente, restando comunque la migliore tra le tre aree metropolitane dell’Isola.
- Trapani (94ª): Scivola di tre posizioni rispetto al 91° posto dello scorso anno, collocandosi subito dietro il capoluogo peloritano.
- Siracusa (95ª): Si piazza nella parte bassa della classifica, a un passo da Trapani.
- Catania (99ª): Chiude appena sopra la soglia delle ultime dieci province italiane.
- Enna (100ª): Scivola di quattro posizioni rispetto al 96° posto del 2025, entrando nelle ultime otto posizioni nazionali.
- Palermo (102ª): Il capoluogo regionale arretra di tre posizioni, sprofondando nelle retrovie della graduatoria generale.
- Agrigento (103ª) e Caltanissetta (104ª): Restano in fondo alla classifica nazionale, ma con un segno opposto per il territorio nisseno che guadagna tre posizioni lasciando l’ultimo posto assoluto occupato lo scorso anno.
Luci e ombre nei singoli settori: dal lavoro all’ambiente
Lo studio mette in evidenza le profonde criticità strutturali che continuano a frenare il Mezzogiorno e la Sicilia. Sul fronte economico e occupazionale, quasi tutte le realtà isolane occupano le posizioni di coda negli indicatori legati a Reddito e ricchezza e Affari e lavoro, dove Agrigento registra addirittura il peggior dato d’Italia (107ª).
Maglia nera nazionale anche per Catania, che chiude all’ultimo posto in Italia nella dimensione Ambiente, e per Enna, fanalino di coda nella categoria Turismo, intrattenimento e cultura.
Non mancano tuttavia alcune note positive sul fronte della tenuta comunitaria: Ragusa spicca a livello nazionale nella dimensione della Sicurezza sociale, conquistando un lusinghiero 4° posto assoluto in Italia, mentre le province dell’entroterra come la stessa Enna mantengono indicatori migliori sul fronte della sicurezza e dei reati rispetto ai grandi centri metropolitani.
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