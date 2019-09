Solo il 4,36% dei fondi a disposizione della Sicilia per la morosità incolpevole è stato utilizzato. E’ un dato diffuso dal ministero delle infrastrutture.

“Si confermano le nostre denunce – dice Giusy Milazzo, segretaria regionale del Sunia- : risorse che restano bloccate nonostante sia conclamata la necessità di far fronte al disagio abitativo delle famiglie siciliane. Basti pensare che in una grande città come Catania – rileva- segnata da un numero preoccupante di sfratti è stato concesso a un solo richiedente il contributo per la

morosità”.

Milazzo rileva tuttavia che “il residuo, che ammonta a oltre 5 milioni grazie al pressing portato avanti a livello nazionale dal Sunia e dagli altri sindacati degli inquilini non andrà perduto”. Potrà essere infatti essere destinato, come da apposito decreto, al fondo per il sostegno all’affitto, “consentendo – rileva Milazzo- l’intervento prima che si arrivi allo sfratto”.

Il Sunia regionale chiede ora all’ Assessore regionale alle infrastrutture di convocare con urgenza i sindacati degli inquilini “per definire sistemi e procedure per la ripartizione tra morosità incolpevole e sostegno all’affitto per le famiglie in forte disagio abitativo, di un fondo che supererà i 6 milioni di euro se consideriamo che ai circa 5 milioni ad oggi accantonati si dovranno aggiungere le somme stanziate a livello nazionale per il 2019. I Fondi sono forse esigui sicuramente non sufficienti – conclude Milazzo- ma sarebbe gravissimo continuare a non utilizzarli”.