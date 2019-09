E’ di sei feriti il bilancio di due distinti incidenti verificatisi questo pomeriggio il primo sull’A29 Palermo -Mazara del Vallo ed il secondo sull‘A20 Palermo-Messina.

Il primo si è verificato intorno alle 15 sulla carreggiata in direzione Trapani dove un’auto si è ribaltata nei pressi dello svincolo per Carini. In quattro sono rimasti feriti che sono stati portati al pronto soccorso ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente autonomo si è verificato sulla Palermo Messina, all’interno della Galleria Sant’Elia all’altezza di Tusa. Due persone che viaggiavano a bordo di una Panda sono rimaste ferite nell’impatto.