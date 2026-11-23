«La sostenibilità non può essere soltanto un principio da condividere o un obiettivo da inserire nei programmi. Deve diventare un’opportunità concreta per le nostre imprese, un’occasione di lavoro per i giovani e uno strumento per rendere più competitivo il sistema produttivo siciliano. La vera sfida è accompagnare le aziende verso modelli di sviluppo capaci di coniugare innovazione, crescita economica e rispetto del territorio». Lo dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, parlando di Eco Sicily 2026, l’iniziativa cofinanziata dalla Regione Siciliana, dedicata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in programma venerdì 27 novembre alle Officine Sandron di Palermo.

L’evento, dal titolo “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, riunirà rappresentanti delle istituzioni, università, scuole, imprese, startup e professionisti per una giornata di confronto dedicata alle nuove prospettive di sviluppo dell’economia siciliana. Al centro dei lavori, il rapporto tra formazione e mondo produttivo, la transizione ecologica, l’economia circolare, l’innovazione tecnologica e le opportunità offerte dalle filiere della terra e del mare. Tamajo interverrà alla sessione istituzionale di apertura, prevista alle 9, insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, all’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino e ai rappresentanti del mondo universitario e degli organismi impegnati nella tutela ambientale.

«In Sicilia – prosegue l’assessore – abbiamo aziende che stanno già investendo in processi produttivi più efficienti, nuove tecnologie e valorizzazione delle risorse locali. Il nostro compito è fare in modo che queste esperienze non rimangano isolate. Dobbiamo costruire le condizioni affinché innovare sia più semplice, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura della nostra economia», .

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra giovani, competenze e occupazione, attraverso momenti di confronto tra scuole, ITS Academy, università e imprese, con l’obiettivo di avvicinare i percorsi formativi alle professionalità richieste dal mercato del lavoro. Il programma prevede incontri B2B, approfondimenti sulla Blue Economy, presentazioni di progetti innovativi, attività dedicate alle startup e iniziative per valorizzare le produzioni agroalimentari siciliane. Nel pomeriggio spazio anche al turismo sostenibile, all’alimentazione e al benessere, con la partecipazione, tra gli altri, dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini.

«La Sicilia – conclude Tamajo – ha una caratteristica che può diventare un grande vantaggio competitivo: possiede contemporaneamente un patrimonio agricolo, industriale, marittimo e culturale di straordinario valore. Ma le risorse, da sole, non bastano. Occorre trasformarle in filiere organizzate, investimenti e occupazione qualificata. È su questo terreno che si misura la capacità delle istituzioni di sostenere davvero lo sviluppo».