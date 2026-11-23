Ladri a volto coperto entrano nel supermercato di via Francesco Crispi a Carini e portano via contanti. Questa mattina un altro tentativo in viale Placido Rizzotto, a Palermo fallito per l’allarme.

Il colpo al Conad

Nella notte tra il 21 e il 22 novembre ignoti a volto coperto hanno colpito il supermercato Conad di via Francesco Crispi, a Carini. I ladri hanno rimosso una grata e sono entrati nel locale. Una volta dentro hanno raggiunto un ufficio e hanno aperto un armadio dove era custodito il denaro, che hanno portato via.

Il bottino non è ancora stato quantificato. Sono in corso le verifiche per stabilire a quanto ammonti la somma sottratta.

Il tentativo alla tabaccheria

Un secondo episodio è avvenuto questa mattina, in viale Placido Rizzotto 38 a Palermo, dove si trova la tabaccheria D’Angelo. Anche in questo caso i malviventi, vestiti di nero, avevano preparato il colpo: hanno fatto un foro nel muro perimetrale del negozio.

Si sono però accorti che il locale era protetto da un impianto di allarme e hanno rinunciato. Sono scappati senza portare via nulla.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi gli episodi hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo riuscito e di quello tentato.