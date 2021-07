Report su servizi e benefici destinati agli universitari

Domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 10 presso la sala “Joe Petrosino” della Casa del Goliardo-Hotel de France (piazza Marina, con ingresso da vicolo Sant’Uffizio 11-13, a Palermo) dell’Ersu Palermo, si svolgerà la “Prima giornata del diritto allo studio universitario in Sicilia”. In apertura dei lavori l’inaugurazione nella residenza universitaria, in seguito a dei lavori di adeguamento, di 30 posti letto in favore dei ragazzi e delle ragazze fuorisede che studiano a Palermo.

Quali i servizi per 130 mila studenti universitari

Al centro della discussione dell’evento servizi e benefici destinati ai circa 130mila studenti di livello universitario che studiano in Sicilia nelle istituzioni di livello universitario (statale e non statali): università, accademie delle belle arti e conservatori di musica. Durante i lavori verranno presentati i dati relativi al settore: edilizia universitaria, ristorazione e borse di studio (quest’anno erogate a circa 30mila studenti universitari, con una percentuale del 100 %).

I relatori dell’incontro

A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’Ersu Palermo Giuseppe Di Miceli. Interverranno: il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’assessore regionale dell’Istruzione Roberto Lagalla, i presidenti degli Ersu di Catania Mario Cantarella, Messina Pierangelo Grimaudo, Enna Livio Cardaci, la rappresentante dei docenti universitari Antonella Sciortino e la rappresentante degli studenti universitari Adelaide Carista, queste ultime due entrambe componenti del consiglio di amministrazione Ersu Palermo. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Google meet all’indirizzo https://meet.google.com/ysy-obmd-tnw?hs=224.

Tra le novità il nuovo bando di concorso

Una delle ultime novità presentate dall’Ersu di Palermo nei giorni scorsi è stato il bando di concorso per borse di studio, altri contributi economici e servizi (posti letto e servizio mensa) per il prossimo anno accademico 2021/2022. La partecipazione al bando sarà possibile collegandosi al sito www.ersupalermo.it. Uno degli obiettivi strategici dell’Ente è quello di ampliare/potenziare i canali di comunicazione in armonia con l’evoluzione del contesto normativo e tecnologico. E’ stato, pertanto, sviluppato un sistema di messaggistica istantanea grazie alla quale le comunicazioni dell’Ente giungeranno agli studenti direttamente nella sezione “Notifiche” appositamente creata all’interno dell’area riservata del portale studenti