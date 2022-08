Chiesta l'approvazione della norma sulla ricollocazione

Tornano in piazza i lavoratori ex Pip. Una delegazione di dipendenti regionali ha marciato questa mattina fra le strade di Palermo. Il corteo è partito intorno alle 10 da piazza Croci, per poi proseguire su via Libertà, via Dante ed infine su corso Alberto Amedeo. I lavoratori hanno raggiunto Palazzo d’Orleans, dove hanno chiesto un incontro con il Governo regionale. Marcia che ha provocato diversi disagi alla circolazione dei mezzi, con il traffico che ne è uscito letteralmente paralizzato in tutto il centro città.

Russo (Cisal): “Testo vada in Aula”

Motivo del contendere la norma che riguarda la ricollocazione del personale. Dipendenti ex Pip che ormai attendono da decenni una stabilizzazione mai arrivata. Fatto che sottolinea il sindacalista della Cisal Mimmo Russo, che chiede all’Ars risposte certe sulla norma. “Noi vogliamo avere un incontro con il Governo regionale. Ci avevano detto che la norma sarebbe andata all’Ars anche senza il parere favorevole dal Governo nazionale. Ora lo facciano. Noi non torniamo indietro, possono andarsene loro. Ci dimostrino che sanno gestire la cosa pubblica. Approvino la norma in questa settimana, con questa variazione di bilancio. Le chiacchere stanno a zero. Noi non molliamo”.

Calabrò: “I lavoratori aspettano da ventidue anni”

Una questione sulla quale è stato creato un tavolo tecnico nazionale, a cui partecipano tutti gli attori coinvolti. Ente sul quale ripone le proprie speranze Mimma Calabrò, sindacalista della Cisl. “Abbiamo appreso la buona notizia che il tavolo tecnico romano si sta riunendo. Ciò proprio per esprimersi sul testo presentato relativo alla ricollocazione del personale ex Pip. Dopo ventidue anni, credo che sia arrivato il momento giusto. Basta con le strumentalizzazioni, basta con lo sfruttamento e con la negazione dei diritti. Ci auguriamo che il tavolo tecnico si esprima positivamente, in modo che il testo possa andare in aula per arrivare alla ricollocazione del personale”.