Il sindaco di Palermo soddisfatto dei riscontri

“Si sono evitati assembramenti pericolosi ed episodi di incendi in città. Le ordinanze per il Ferragosto, con qualche controllata eccezione in particolare nel litorale di Vergine Maria, sono state sostanzialmente rispettate. Del tutto rispettata l’ordinanza relativa al divieto di sosta e picnic nel parco della Favorita e sul Monte Pellegrino”. Lo ha detto stamattina il sindaco Leoluca Orlando, intervenuto in diretta su Rai Radio 1. “Ringrazio le forze dell’ordine, con impegno anche di droni della polizia municipale, i vigili del fuoco e tutte le autorità competenti – ha aggiunto il sindaco – che in queste ore sono impegnate per garantire la sicurezza di cittadini e turisti”.

I monitoraggi continuano

L’attenzione, però, rimane alta. “Ogni giorno monitoro con le forze dell’ordine la situazione e se dovesse essere necessario non escludo l’adozione di altre ordinanze anche più rigorose per prevenire contagi da covid19 e devastanti incendi”. E in tema di ordinanze, Orlando ha commentato il discusso provvedimento emanato dal presidente Musumeci: “Indubbiamente – ha detto – l’ordinanza regionale crea qualche problema, ma fino a quando sarà in vigore il Comune di Palermo si adeguerà, pur avendo chiesto come Anci Sicilia urgenti chiarimenti interpretativi”.

Chiesta accelerazione su campagna vaccinale

Orlando, inoltre, ha chiesto “maggiore impegno alla Regione affinché si acceleri la campagna vaccinale che vede la Sicilia fanalino di coda a livello nazionale. Questo – ha aggiunto – credo dipenda anche dal fatto che non è ancora diffusa la percezione del pericolo del non vaccinarsi. Serve su scala nazionale una campagna che ricordi quanto il vaccino non sia solamente importante per la salute ma anche conveniente per le attività economiche. E’ indicativa di questa nuova consapevolezza del rapporto salute e lavoro la circostanza che proprio operatori turistici e ristoratori sono i più convinti sostenitori di green pass e vaccinazioni”.

A Palermo il punto sulla crisi pandemica

L’emergenza incendi e la crisi pandemica sono stati al centro del Comitato Nazionale di Pubblica Sicurezza, che si è svolto ieri per la prima volta a Palermo, presieduto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Orlando ha, inoltre, focalizzato il suo intervento sul rispetto della vita dei migranti e quindi su politiche che tutelino la loro dignità richiamando il premier Mario Draghi “a far sentire la propria autorevolezza in campo europeo sul tema dei flussi migratori, valorizzando così lo straordinario impegno profuso dalle autorità e comunità italiane in prima fila su questo fronte”.