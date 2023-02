LA SCADENZA

Anche in Sicilia Ferrovie dello Stato effettuano nuove assunzioni in ambito sicurezza e vigilanza. La selezione, attiva in tutta Italia, è rivolta a diplomati da assumere in qualità di operatori della sicurezza. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 2 marzo 2023. Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro Ferrovie dello Stato e come candidarsi.

Assunzioni Ferrovie, i posti disponibili anche in Sicilia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane effettua dunque nuove assunzioni per figure da inserire in organico con il ruolo di operatori della sicurezza. La ricerca di personale è condotta per conto della Direzione Protezione Aziendale – FS Security S.p.A ed è rivolta a risorse diplomate.

I candidati prescelti verranno inseriti, mediante contratto di apprendistato, in un percorso formativo professionalizzante per le figure di Operatori Specializzati Attività di Supporto / Operatori Specializzati di Protezione Aziendale.

La ricerca è attiva a livello nazionale, con inserimenti previsti nelle sedi del Gruppo Ferrovie dello Stato presenti nelle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Campania, Marche, Puglia, Calabria e Sicilia.

Assunzioni Ferrovie, i requisiti richiesti

Le opportunità di assunzione sono rivolte a persone con età compresa tra i 18 e i 29 anni e in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale. Inoltre, ai fini della selezione, sono considerati preferenziali i seguenti requisiti: voto del diploma; conoscenza della lingua inglese (minimo livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo); residenza nella regione sede di lavoro (posseduta in data antecedente al 2 marzo 2023); esperienza pregressa maturata presso Forze dell’Ordine, Esercito e Vigili del Fuoco o in attività di security; esperienza lavorative pregressa maturata in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Assunzioni Ferrovie, le sedi di lavoro

I posti di lavoro Ferrovie dello Stato per operatori della sicurezza sono disponibili presso le sedi aziendali presenti a Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

Per quando riguarda le condizioni lavorative, le risorse selezionate verranno inserite mediante contratti di apprendistato professionalizzante.