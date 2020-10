la mobilitazione domani

Il mondo della scuola domani terrà un sit-in dalle 15.30 alle 18.30 in via Cavour, davanti alla Prefettura di Palermo, nel’ambito della mobilitazione nazionale indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Rua, Snals, Confsal, Gilda, Unams per dire no allo svolgimento dei concorsi in piena pandemia.

La protesta è nata dopo la decisione del governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario e, a seguire, di un maxi-concorso con oltre 500 mila candidati.

La richiesta dei sindacati, per coprire subito i vuoti di organico, è quella di stabilizzare con una prova orale e una valutazione dei titoli le migliaia di docenti che già ogni anno, e da diversi anni, occupano quegli stessi posti.

In merito al concorso straordinario della scuola, le cui date sono state pubblicate il 29 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Istruzione ha reso noto che rimangono confermati i cinque quesiti non più a risposta chiusa ma aperta e anche la verifica contestuale, sempre scritta, del livello di inglese raggiunto. Per superare la prova serviranno almeno 56 punti su 80 e per le risposte ogni candidato avrà a disposizione 150 minuti. I candidati dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale e si procederà alla rilevazione della temperatura prima dell’ingresso nella sede d’esame.

Subito dopo sarà la volta dei concorsi ordinari, sia della scuola d’infanzia e primaria sia della stessa secondaria, per svolgere i quali hanno presentato domanda centinaia di migliaia di candidati: la prima prova sarà quella preselettiva, proprio in ragione dell’elevato numero di domande presentato (ben superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250).

Per il presidente Anief Marcello Pacifico “ci apprestiamo a vivere un concorso straordinario particolare, che una parte di candidati non potrà svolgere per motivi di salute legati alla pandemia e per i quali ci aspettiamo ovviamente delle prove aggiuntive suppletive. Rimane da comprendere perché l’amministrazione abbia voluto bandire per soli vincitori, quando nasceva dalla volontà di utilizzare queste nuove graduatorie per i ruoli da assegnare alle GaE esaurite. Per questo motivo abbiamo deciso per tutti i partecipanti di impugnare l’esclusione dalla lista dei vincitori nelle opportune sedi, sia che risultino idonei superando il 7, sia comunque che partecipino a una procedura che non può essere selettiva ma deve graduare le sole posizioni dei candidati. Per Anief, infatti, al di là di questa ennesima procedura riservata la strada maestra rimane uguale: riaprire le GaE ed estendere il doppio canale di reclutamento alle graduatorie di istituto provinciali, senza le nuove e per noi illegittime tabelle di valutazione adottate con l’introduzione delle GPS. La stessa che ci ha portato a produrre il reclamo collettivo al Consiglio d’Europa, con il quale siamo andati a chiedere per tutti i precari con più di 36 mesi di servizio di potersi inserire nel doppio canale di assunzioni sempre vigente”.