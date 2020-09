Spazio agli ex Almaviva Contact

Il callcenter Covisan assume in anticipo visto l’avvio dei campionati di calcio. Si tratta del call center che gestisce le chiamate di Sky e che assumerà 39 unità a tempo indeterminato con contratto formalizzato a ottobre. Lo ha comunicato il direttore delle risorse umane ai sindacati. “Stiamo registrando un imprevisto aumento dei volumi di traffico telefonico in favore di Sky Italia sul sito di Palermo”, per questo motivo è stato deciso di rendere più veloce l’ingresso del nuovo personale che invece sarebbe dovuto entrare in servizio solo tra un mese. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia.

Covisan è subentrato ad Almaviva a giugno dopo un accordo siglato al ministero del Lavoro. Nella commessa di Sky, doveva riprendere a lavoro 308 dipendenti in base alla clausola sociale. Nel mesi di luglio sono state assunte 225 persone, 175 a Palermo e 50 nella sede di Milano, mentre per le restanti 83 si sarebbe dovuto aspettare ancora un po’. Ora mandano sono quarantina di operatori, attualmente in cassa integrazione, che saranno invitati a presentarsi subito dopo la fine dell’estate.

Nonostante la buona notizia, i sindacati mantengono alta l’attenzione sulla vertenza dei lavoratori del call center. Le sigle Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil non considerano ancora risolta la questione perché l’ingresso anticipato sarebbe “di natura prettamente temporanea” e pertanto non modificherebbe le previsioni strutturali di personale da dedicare al call center che si occupa di Sky. Secondo i sindacati, il rischio potrebbe essere che, una volta esaurito l’incremento di traffico, Covisian possa ricorrere alla cassa integrazione e quindi, nella stessa nota, Cigl, Cisl e Uil chiedono al Governo di riprendere le trattative per la riforma del settore.