la soddisfazione della cisl fp palermo trapani

Sono stati stabilizzati i 45 precari del Comune di Valledolmo (Pa).

Lo rendono noto Salvatore Badami e Pietro Chiaramonte, rispettivamente coordinatore e responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commentano Badami e Chiaramonte – che mette la parola fine a una lunga stagione di incertezza per questi lavoratori. Ringraziamo l’amministrazione con cui si è operato in un regime di collaborazione e sinergia e confidiamo che questa esperienza sia da esempio in tanti altri Comuni siciliani”.

Sono diversi i Comuni siciliani che negli ultimi tempi hanno proceduto alla stabilizzazione dei precari di lungo corso.

Numerosi i precari stabilizzati, recentemente, tra i Comuni di Trappeto, Villabate, Vicari e Ventimiglia di Sicilia.