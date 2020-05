La reazione

Pioggia di solidarietà all’assessore alla Salute Ruggero Razza dopo la missiva intimidatoria a lui indirizzata. Reazioni di sostegno in primiis dal mondo politico ed istituzionale.

“Esprimo a nome mio e dell’Assemblea regionale siciliana la più piena e incondizionata solidarietà all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e lo invito a proseguire la sua attività di risanamento della sanità siciliana”. Cosi il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè-

“Nulla può giustificare la gravissima intimidazione subita dall’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. E’ spregevole che un rappresentante del governo, in un momento di grave emergenza come quella che stiamo vivendo, venga fatto oggetto di miserabili minacce indegne di un Paese civile. Mi auguro che sull’inquietante episodio si faccia chiarezza in breve tempo. All’assessore esprimo solidarietà a nome mio e del gruppo parlamentare Pd all’Ars”. E’ il commento del capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“Conoscendolo bene siamo certi che Ruggero Razza non si farà intimidire da queste vili minacce, ma anzi continuerà con immutato coraggio e rigore nell’azione di rinnovamento della Sanità siciliana, all’insegna della trasparenza e della legalità. All’amico Ruggero vanno non solo la nostra convinta solidarietà ma anche il nostro pieno sostegno. L’auspicio è che gli inquirenti facciano luce prima possibile sugli autori di questo ignobile gesto». Lo affermano i deputati regionali di DiventeràBellissima, Alessandro Aricò, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giusi Savarino e Giuseppe Zitelli.

“Un grande abbraccio e totale vicinanza all’assessore Ruggero Razza, vittima di un episodio che ci auguriamo al più presto venga chiarito individuando i responsabili. L’eccellente lavoro portato avanti da Ruggero per riformare e ammodernare la sanità siciliana proseguirà adesso con ancora maggiore decisione, pienamente sostenuto dall’intero Governo Musumeci. Esprimo solidarietà anche a nome di Forza Italia, di dirigenti, amministratori e militanti della provincia di Catania”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commissario di Forza Italia per la provincia di Catania.

“Esprimo solidarietà all’amico Ruggero Razza, assessore regionale alla salute, per la minaccia subìta. Conosco l’impegno portato avanti in questi anni per migliorare, riordinare e bonificare la sanità siciliana e sono certo che gesti infami come questo avranno il solo risultato di rafforzarne l’azione. Ci affidiamo al lavoro degli inquirenti affinché si possa al più presto dare identità a questi squallidi personaggi”. Così il parlamentare Nino Minardo

“Esprimo la mia totale e piena solidarietà e di tutto il gruppo parlamentare all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per l’ignobile e vile minaccia di morte subita. Questi gesti fanno capire ancor di più che si sta agendo nella giusta direzione, nel costante lavoro di efficienza del mondo sanitario siciliano da parte del Governo regionale. Mi auguro, pertanto, che vengano identificati quanto prima i responsabili di questo schifoso ed inqualificabile atto intimidatorio”. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Azioni vili e codarde come queste, dirette a chi sta cercando, nell’interesse di tutti, di limitare i danni di questa devastante pandemia, vanno condannate senza se e senza ma. Siamo vicini all’assessore in questo momento difficile per lui e per tutti i siciliani”. Così il gruppo del M5S all’Ars.

“A nome personale e di tutta la Giunta desidero esprimere la massima solidarietà all’Assessore Ruggero Razza, oggetto di una vile e volgare intimidazione. In queste settimane abbiamo condiviso con l’Assessore e con altri esponenti del Governo regionale un periodo di eccezionale lavoro e gravità delle situazioni affrontate, che certamente lascia un forte malcontento e tante tensioni sociali in tutta la nostra regione come in tutto il Paese. Certamente però tali tensioni e tale malcontento non possono e non devono sfociare nella violenza, ancorché verbale, perché il rispetto per tutti e il lavoro fatto da tutti in queste settimane è proprio uno dei pilastri su cui mantenere salda la nostra comunità” dice il sindaco Leoluca Orlando.

“Le ignobili e inquietanti minacce ricevute dall’assessore alla salute Ruggero Razza sono inaccettabili e vanno condannate con nettezza e senza remore. Mi auguro che i responsabili di tale criminale e miserabile atto intimidatorio vengano al più presto individuati e assicurati alla giustizia. All’assessore va la mia piena solidarietà”. Così Baldo Gucciardi parlamentare regionale del partito democratico commenta la notizia dell’atto intimidatorio di cui l’assessore regionale alla salute è stato vittima.

“Esprimo la più sincera solidarietà, personale e quella di tutta la comunità politica di Cantiere popolare che ho l’onore di rappresentare all’assessore Ruggero Razza per le minacce che ha subito. Anche in emergenza Coronavirus, dei vigliacchi non perdono l’occasione per esprimere la propria viltà. All’amico Ruggero l’abbraccio piu’ sincero, il sostegno per la sua azione, la stima per il suo impegno incessante”. Saverio Romano, leader di Cantiere popolare

“Solidarietà e vicinanza all’assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza. Sono certa che l’infame lettera, con minacce di morte, ricevuta nei giorni scorsi non modificherà in alcun modo il suo atteggiamento e non inciderà sull’ottimo lavoro che l’assessore sta svolgendo durante questa legislatura regionale. Un abbraccio sincero da tutta Forza Italia, sono certa di incarnare il sentimento di tanti colleghi, a Ruggero Razza”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

“Desidero esprimere la mia più affettuosa solidarietà e vicinanza all’Assessore Ruggero Razza, oggetto oggi di una ignobile minaccia e

di atti di danneggiamento. E’ stato ed è un periodo di forti tensioni, che hanno posto tutte le istituzioni davanti a situazioni mai vissute prima e a scelte difficili. Ma nessuno e sottolineo nessuno può pensare che esprimere con la violenza il proprio disappunto la propria disapprovazione verso le scelte politiche e amministrative fatte in questi giorni. Sono certa che l’Assessore Razza proseguirà nel proprio impegno, dando il massimo per garantire ai siciliani e alla sanità siciliana un miglioramento della condizione per un reale ritorno alla normalità” sottolinea Marianna Caronia della Lega.

“A Ruggero Razza, giovane politico siciliano, che ha lottato per tutti noi in questi mesi difficili, dimostrando indiscutibili doti organizzative e levatura istuzionale, va il nostro ringraziamento e un incitamento a proseguire nell’importante ruolo di assessore alla Salute nella nostra splendida ma difficile Regione. Ci auguriamo che le autorità facciano presto luce su questa vile e volgare intimidazione”. Così in una nota il gruppo giovani di Forza Italia

“La commissione Salute dell’Ars esprime solidarietà e sostegno all’assessore Ruggero Razza invitandolo a proseguire con determinazione il suo difficile lavoro per il miglioramento del sistema sanitario regionale”. Lo scrive in una nota la presidente della sesta commissione dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

“Desidero esprimere, a nome personale e a nome di tutto il Consiglio Comunale di Palermo, solidarietà all’Assessore Regionale Ruggero Razza. Sono certo che tutti i consiglieri e tutte le forze politiche che rappresentano i cittadini di Palermo, condividono il rifiuto di ogni forma di violenza e manifestazione violenta del dissenso rispetto all’operato delle istituzioni”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando.

“Esprimiamo piena solidarietà all’Assessore Ruggero Razza, oggetto di ignobili e inquietanti minacce che condanniamo senza appello. Augurandoci che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili, oggi la minaccia, da qualunque parte provenga, pesa di più per il momento di grave emergenza che è chiamata a fronteggiare la Sanità siciliana. Razza non ceda a ricatti e pressioni, faccia tutte le scelte impopolari necessarie per migliorare la qualità complessiva del nostro sistema sanitario che ha già dato buona prova di sè in questi mesi”. Lo dichiarano i parlamentari regionali di Italia Viva Nicola D’Agostino (capogruppo), Luca Sammartino, Edy Tamajo e Giovanni Cafeo.

Solidarietà e reazioni indignate anche dal mondo sindacale.

“Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza, a nome mio e di tutta la Cisl Fp Sicilia, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, vittima di un vile atto intimidatorio”. A dirlo è Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, commentando le minacce di morte e l’intimidazione subite dall’esponente del governo regionale.

“Si tratta di un gesto gravissimo – prosegue Montera – sul quale, ci auguriamo, gli inquirenti facciano presto luce. Siamo certi, comunque, che l’innegabile impegno dell’assessore Razza per traghettare la Sicilia fuori dalla terribile emergenza sanitaria Covid-19 e i suoi sforzi per migliorare il sistema sanitario regionale, non saranno scalfiti da questo vile gesto”.

Sebastiano Cappuccio, è intervenuto poco fa sulla vicenda resa nota oggi, delle intimidazioni e delle minacce subite dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ecco il testo: “Apprendiamo con sconcerto della lettera con minacce di morte ricevuta dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza a cui, qualche giorno prima, era stata anche danneggiata l’auto. Esprimiamo solidarietà all’assessore, convinti come siamo che qualunque battaglia politica non possa che svolgersi sul terreno del confronto civile, prima ancora che politico. Dalle forze dell’ordine, e dalla magistratura inquirente, ci aspettiamo che facciano presto piena luce sull’accaduto, perché non abbia più a ripetersi nei confronti dell’assessore. E nei confronti di nessuno”.

La Cgil , la Fp e la Cgil medici Sicilia esprimono “solidarietà all’assessore Ruggero Razza per le vili minacce ricevute”.

“Questo è il tempo in cui tutte le istituzioni democratiche sono impegnate in una comune lotta – scrivono Alfio Mannino, Gaetano Agliozzo

e Renato Costa- e le intimidazioni sono, in questo contesto, ancora più esecrabili e intollerabili”. I tre esponenti sindacali aggiungono:

“L’assessore prosegua serenamente il proprio lavoro conscio che tutte le organizzazioni democratiche, la Cgil in testa, sono al suo fianco. Tutte le discussioni – proseguono- devono esistere solo sul terreno del confronto democratico, anche duro ma esperito sempre nel rispetto assoluto delle persone. Condanniamo fermamente – concludono.l’intimidazione ignobile di cui è stato bersaglio l’assessore Razza”.