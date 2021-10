Il blitz nella movida selvaggia palermitana

Denunce e multe per il mancato rispetto delle norme anticovid al titolare di un locale in via Lanza di Scalea a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione San Filippo Neri e dagli agenti della polizia municipale.

Assembrati senza protezione

Nel locale sono stati trovati decine di clienti che non rispettavano il distanziamento e non indossavano la mascherina nel corso di una serata con tanto di musica. Alla consolle due dj. Tutto senza alcuna autorizzazione. Oltre alla sanzione di 900 euro e alla denuncia, è scattato il sequestro amministrativo per 5 giorni a 10 apparecchi musicali, tra casse, consolle e mixer.