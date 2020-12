la consegna è avvenuta ieri

L’Ordine degli Infermieri di Palermo ha consegnato ieri numerose visiere all’Asp di Palermo e a Samot, Samo, Osa, Sisifo e alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

“Abbiamo voluto dare – ha commentato il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Nino Amato – un segnale concreto di collaborazione con importanti realtà sanitarie e socio assistenziali della città. Le visiere serviranno agli operatori come ulteriore protezione dal rischio del contagio da Covid19, nella consapevolezza che la prevenzione è oggi la prima arma per combattere il virus, in attesa che la campagna vaccinale si estenda in maniera più ampia”.

Ma non si tratta di un gesto di solidarietà isolato. Cambiando provincia e spostandoci nel Catanese, ieri, il Comune di Viagrande ha donato, all’ospedale di Acireale, in prima linea nella lotta contro il Covid19, la somma di 900 euro che servirà ad acquistare tablet da destinare ai pazienti ricoverati positivi al virus affinché possano continuare a mantenere i contatti con i propri familiari che ovviamente in questo momento non possono incontrare.

Il Comune del Catanese ha anche donato giocattoli destinati ai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Tornando a Palermo, invece, qualche giorno fa, i giocatori del Palermo Calcio e gli ultras della Curva Nord Inferiore Palermo hanno donato mascherine agli abitanti delle borgate popolari del centro storico, una iniziativa per sostenere con aiuti concreti le famiglie in difficoltà economica e che magari non hanno i soldi necessari a comprare le mascherine per proteggersi dal virus.

Tante dunque le belle iniziative di solidarietà degli ultimi giorni, iniziative che si sono moltiplicate in concomitanza delle festività natalizie e che ci ricordano che tutti insieme, possiamo fare la differenza ed aiutarci reciprocamente a sconfiggere l’emergenza sanitaria e sociale che ci troviamo costretti a fronteggiare, nella speranza di poter tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.