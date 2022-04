Prov. Comune Soggetto Attuatore Azione FSUE Categoria Intervento Titolo OCDPC Risorse Finanz. Importo di programma

ME Lipari Città Metropolitana di Messina 1) Ripristino della funzionalità Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla SP 181 in località Bagnamare nel Comune di Lipari 619 € 160.000,00

RG Ispica Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in ripristino e in sicurezza della transitabilità in contrada “Petraro” e ponte “Gianporcaro” 619 € 14.640,00

RG Ispica Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza degli immobili comunali “Plessi scolastici” 619 € 9.760,00

RG Pozzallo Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di pulizia di strade e rimozione di fango e detriti della ex S.P. 121 denominata strada comunale Senna, pulizia e sistemazione stradella comunale ex Buonasera 619 € 2.615,68

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Mattatoio–Campanella” FSUE € 120.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “San Vincenzo” FSUE € 186.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Cirasa – SS 189” FSUE € 125.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Diesi – Serra Palermo” FSUE € 190.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Santa Rosalia – Cappalunga” FSUE € 185.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Gesù Maria e Giuseppe” FSUE € 150.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Carbonaro – Fontanazza” FSUE € 183.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “Fontes Episcopi – Maccalube” FSUE € 180.000,00

AG Aragona Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della strada comunale “via Belvedere a monte di via Sicilia” FSUE € 195.000,00

AG Sant’Angelo Muxaro Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di realizzazione di un canale di raccolta acque meteoriche alternativo al canale di raccolta acque “Pirtuso Marino” FSUE € 248.698,42

AG Sant’Angelo Muxaro Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di manutenzione straordinaria per l’eliminazione del rischio residuo e il ripristino della regolare viabilità della strada comunale di c/da Barone FSUE € 200.000,00

AG Sant’Angelo Muxaro Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di manutenzione straordinaria per l’eliminazione del rischio residuo e il ripristino della regolare viabilità della strada comunale di c/da Pantano – tratto direzione SPC 41 FSUE € 200.000,00

AG Siculiana Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piazzale e per il ripristino della via di accesso agli edifici siti in c.da Cantamatino FSUE € 200.000,00

AG Siculiana Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di somma urgenza per il ripristino delle minime condizioni di transitabilità delle strade esterne delle c.de Garebici, Fontana Grande, Mariusa FSUE € 206.070,06

CT Palagonia Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino dei tratti di pavimentazione stradale a seguito dell’alluvione in c.da Albanello FSUE € 250.000,00

CT Palagonia Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino dei tratti di pavimentazione stradale a seguito dell’alluvione in c.da Ingulterra FSUE € 250.000,00

CT Palagonia Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza di edifici comunali – Intervento sulle coperture danneggiate a seguito degli eventi calamitosi FSUE € 60.000,00

CT Ramacca Consorzio di Bonifica 9 Catania 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Lavori di messa in sicurezza del ponte canale quota 100 – presa 34, interferente con la S.S. 288 in c/da Serralunga di Ramacca (CT) FSUE € 26.020,00

CT Ramacca Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di sistemazione idraulica e idrogeologica sulla rete idrografica di competenza comunale posta a monte dello stadio comunale FSUE € 98.000,00

CT Ramacca Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Intervento di sistemazione idraulica e idrogeologica sulla rete idrografica di competenza comunale posta a monte del viale Libertà FSUE € 98.200,00

CT Scordia Comune 1) Ripristino della funzionalità Sistemazione tratti stradali via Vespri e via Salvo D’Acquisto FSUE € 150.000,00

CT Scordia Comune 1) Ripristino della funzionalità Sistemazione rotonda zona industriale e tratto di via Moravia FSUE € 150.000,00

CT Scordia Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino danni e manutenzione straordinaria strutture e sovrastrutture stradali lungo la via Guglielmino, dalla piazza San Rocco alla piazza Carlo Alberto FSUE € 150.000,00

EN Assoro Consorzio di Bonifica 7 Catania 1) Ripristino della funzionalità Lavori di sfangamento in corrispondenza della traversa sul fiume Dittaino comprese le opere di derivazione connesse FSUE € 193.365,05

EN Assoro Consorzio di Bonifica 7 Catania 1) Ripristino della funzionalità Lavori di ripristino della funzionalità del sistema di protezione del canale di derivazione delle acque provenienti dal fiume Dittaino FSUE € 193.358,11

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino su strade esterne di proprietà comunale di penetrazione in aree di insediamenti agricoli produttivi e sul Versante SUD – C.da Freschia / C.da Porticelle-Paris / C.da Manche-Acquasalita / C.da Acquamara / C.da Savarino (Milla) / C.da Gebbia FSUE € 185.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino su strade esterne di proprietà comunale sul versante Nord ed EST del centro abitato – C.da Salso-Gazzana / C.da Pozzillo-Cangemi-Feudo Grande (panoramica) / C.da Satalù (convento) / C.da Sparagogna FSUE € 135.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino su strade esterne di proprietà comunale sul versante Nord del centro abitato – C.da Salso-Gazzana / C.da Pozzillo-Cangemi-Feudo Grande (panoramica) FSUE € 180.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino nelle strade di C.da Gazzana (ex pozzi petroliferi) FSUE € 135.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino su strade esterne di proprietà comunale sul versante Ovest del centro abitato – C.da Linora Presto / C.da Mezzarancio / C.da Nuglia (casello S.S.121 verso lago Pozzillo) – Area di Penetraziona di Zona Sud e Zona Nord Est dell’abitato FSUE € 120.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi presso edifici comunali – Via Palermo 2/4/6/8 – Piazza della Repubblica n.1 / Via Mons. Piemonte e Via F.lli Kennedy FSUE € 150.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino nelle strade di C.da Torre (diverse vie centro abitato) FSUE € 200.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino Largo Luigi Bruno e Via Sicilia FSUE € 180.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino presso strade interne di proprietà Comunale nei pressi di edifici di interesse pubblico – Largo della Regione – Via A. De Gasperi / Via Garibaldi FSUE € 170.000,00

EN Regalbuto Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino nell’area cimiteriale – via Garibaldi FSUE € 250.000,00

RG Modica Comune 1) Ripristino della funzionalità Eliminazione infiltrazioni d’acqua scuola media “Giovanni XXIII” Istituto Comprensivo Giacomo Albo in via Fabrizio, sede Centrale Giacomo Albo in via Nazionale, plesso S. Cuore in piazza Libertà, Azasi in via R. Partigiana e plesso Ex Gensal sulla Sorda Samperi FSUE € 157.000,00

RG Modica Comune 1) Ripristino della funzionalità Eliminazione infiltrazioni d’acqua “Museo Ibleo” Palazzo Mercedari in via Dei Mercedari e Palazzo Campailla presso la piazza Campailla FSUE € 53.000,00

RG Modica Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Sistemazione alveo S. Pancrazio, previa ricostruzione argini, muretti di contenimento, pulitura alveo, ecc. FSUE € 32.000,00

RG Modica Comune 1) Ripristino della funzionalità Messa in sicurezza della circolazione viaria previo rifacimento del manto stradale di via Fosso Tantillo e traversa di via Sacro Cuore FSUE € 71.000,00

RG Modica Comune 1) Ripristino della funzionalità Messa in sicurezza della circolazione viaria di alcune strade rurali comunali, previa pulitura, sistemazione del fondo stradale e rifacimento pavimentazione stradale in Vanella 186, Vanella 187 e ripristino accessibilità alla condotta fognaria di Cava Cucco FSUE € 100.000,00

RG Modica Comune 1) Ripristino della funzionalità Messa in sicurezza della circolazione viaria previo ripristino di buche stradali, eliminazione di dossi e avvallamenti di alcune strade comunali FSUE € 40.000,00

RG Scicli Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di ripristino manto stradale e parte di cassonetto divelto a seguito di calamità del 24-25-26-27 ottobre 2019 di c/da Passosalina e c/da Scalonazzo nel territorio di Scicli FSUE € 50.000,00

RG Scicli Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di ripristino funzionale tramite pulitura e riconfigurazione greto e argini dei torrenti Petraro e Trippatore danneggiati a seguito di calamità del 24-25-26-27 ottobre 2019 nel territorio di Scicli FSUE € 50.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rimozione detriti SP 32, c/da Cannellazza, incrocio SP 32, SR 5, piazza Madonnina del Grappa di c/da Pedagaggi FSUE € 12.192,98

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di disotturazione delle condotte fognanti del centro abitato, pulizia delle camerette di ispezione e pulizia delle camere di sollevamento acque reflue di c/da Bosco FSUE € 5.940,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della funzionalità delle condotte di raccolta acque meteoriche delle vie Principe Emanuele e via Dei Mille FSUE € 19.073,72

SR Carlentini Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante FSUE € 320.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino funzionalità nel tratto di collegamento via Dello Stadio – via Archeologica FSUE € 170.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla Fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato urbano di c/da Marcellino FSUE € 340.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino della funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di c/da Bosco e rifacimento della condotta di scarico FSUE € 170.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino della sede stradale e delle grate di raccolta delle acque piovane di via Marna FSUE € 40.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Manutenzione straordinaria della fiumara e ripristino del canale di convogliamento delle acque meteoriche di c/da Pedagaggi FSUE € 80.000,00

SR Carlentini Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Ripristino solaio e area della palestra De Amicis di via Dello Stadio FSUE € 70.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della strada comunale Minnella FSUE € 176.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di ripristino di un tratto di carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel territorio del Comune di Carlentini FSUE € 152.000,00

SR Ferla Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di manutenzione straordinaria per il riefficientamento del sistema di adduzione idrica e la relativa messa in sicurezza II e III Stralcio FSUE € 175.982,26

SR Ferla Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del sistema di captazione e adduzione Acquedotto Consortile intercomunale “Isole Grotte” del Comune di Ferla e del Comune di Buccheri FSUE € 1.000.000,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Passaneto e varie vie del centro urbano FSUE € 34.362,72

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Santuzza – Giardinello FSUE € 38.230,93

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Squarcia e ripristino sottopassaggio FSUE € 19.327,45

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di via Scamporlino e via Dei Martiri FSUE € 25.080,97

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di via Catania, via Fratti e via Imbriani FSUE € 31.869,51

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Via del Re – c/da Palagonese e c/da Martelletto FSUE € 15.906,26

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi finalizzati all’eliminazione del pericolo nella strada vicinale c/da Giardinello – Santuzza FSUE € 52.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi finalizzati all’eliminazione del pericolo nella strada Passaneto – Omomorto FSUE € 51.000,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale del manto stradale delle strade comunali di c.da Omomorto FSUE € 253.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale della pavimentazione stradale di via Dei Mutilati – piazza Dante FSUE € 125.800,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale del manto stradale della strada comunale Ex S.P. 33 c.da Giardinello – c.da Cottone FSUE € 258.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di rifacimento e stabilizzazione del fondo del manto stradale delle strade comunali di c.da Grassure FSUE € 118.400,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del manto stradale di corso Dei Mille e aree limitrofe FSUE € 148.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del manto di pavimentazione delle vie del centro urbano via Garibaldi, piazza Palermo e via Sicilia FSUE € 255.500,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della funzionalità della rete principale di raccolta e smaltimento delle acque bianche e degli attraversamenti idrico-torrentizi FSUE € 185.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Porrazzeto, Picasso, Amendola, Modica, Columba, Raffaello, italia, Riccardo da Lentini, …., ecc. FSUE € 190.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, G. Tringali, Paone, …., ecc. FSUE € 125.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, Dello Stadio, Berenice, Cerere, A. Moro, Partigiani, Barletta, Macello, Museo, Del Prete, Polibio, Sofisti, Milazzo, …., ecc. FSUE € 210.000,00

SR Rosolini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino viabilità ed impianto di pubblica illuminazione Area PIP di c/da Santuzza FSUE € 295.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale e tratti di marciapiede di Via Libertà FSUE € 100.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via P. G. Cianci FSUE € 88.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via Risorgimento FSUE € 99.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via P. Gaetani FSUE € 70.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via Savoia FSUE € 50.000,00

TP Castelvetrano Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della sede stradale via Armando Diaz nei pressi del sottopassaggio di via del Re, nonché del tratto fognario via De Sabato con annessa bonifica, nonché ripristino manto asfaltico di via Gorizia angolo via Montessori FSUE € 88.000,00

TP Castelvetrano Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ricostruzione del muro e del marciapiede comunale adiacente in Piazza Ciaccio Montalto, nonché ripristino della sede stradale e fognario della Piazza Maria SS. Della Sanità, nonché ripristino del manto stradale interessato da voragine a causa del non funzionamento della condotta fognaria e ripristino della stessa in Piazzale Martiri D’Ungheria FSUE € 46.200,00

TP Castelvetrano Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di riparazione dei danni rilevati alla stazione di sollevamento reflui denominata Legno Dolce Nuovo/Vecchio FSUE € 132.000,00