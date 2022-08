Il fronte del caldo si spezza. Il meteo Sicilia annuncia il calo delle temperature atteso da diversi giorni, ma sarà una diminuzione lieve, solo di qualche grado. E con essa arrivano sporadiche piogge isolate solo in alcune aree annunciate già dal temporale dci domenica nella Sicilia centrale.

Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 08 AGOSTO

Nord: Lunedì 8 agosto al Nord tempo ancora spiccatamente instabile con frequenti occasioni per temporali e piogge. Migliora durante il giorno.

Centro: Lunedì 8 agosto al Centro, dopo una mattinata soleggiata e asciutta ovunque, potranno scoppiare dei temporali lungo i settori appenninici.

Sud: Lunedì 8 agosto la pressione tenderà a calare lievemente; temporali sui rilievi. Temperature in lieve calo ovunque; venti settentrionali.

MARTEDI’ 09 AGOSTO

Nord: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione sarà un po’ meno salda: temporali pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie.

Sud: Nella giornata di martedì 9 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori appenninici; sole altrove. Temperature stazionarie.

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO

Nord: Nel corso di mercoledì 10 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature stazionarie.

Centro: Mercoledì 10 agosto il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutte le regioni; isolati temporali pomeridiani sui rilievi.

Sud: Il tempo risulterà piuttosto instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali un po’ su tutti i settori; valori massimi in calo.

Il temporale che anticipa l’instabilità

Ieri, domenica 7 agosto, un forte temporale si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo ed è durato circa un’ora. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate. In particolare alberi si sono abbattuti su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone.

Si è trattato di un anticipo dell’instabilità che caratterizzerà questi giorni con brevi scrosci di pioggia a livelli locale