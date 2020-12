le previsioni nell'isola

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione su tutta l’Isola.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 17°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Al Nord peggioramento a partire dal Nord Ovest con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Temperature stabili o in lieve calo, con massime tra 4 e 8. Al Centro cieli nuvolosi ma inizialmente asciutto; tendenza a peggioramento dal pomeriggio-sera a partire da Sardegna e Toscana con piogge a carattere sparso. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 12. Al Sud si rinnovano diffusi annuvolamenti con piogge e acquazzoni più frequenti sul Tirreno. Temperature senza variazioni, massime tra 11 e 15.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni sulle Alpi, nonché tra Val Padana e litorale adriatico; meglio altrove con tempo asciutto. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10. Al Centro molte nubi con rovesci e temporali sul versante tirrenico; tendenza in serata a precipitazioni sul medio Adriatico. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Sud molto nuvoloso con rovesci sparsi specie sul Tirreno; rischio di temporali in Sicilia. Temperature in generale rialzo, massime comprese tra 13 e 17.

Domenica – Al Nord deciso miglioramento su tutti i settori con tempo più stabile e cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in generale aumento, massime tra 8 e 13. Al Centro nubi residue su Sardegna, Marche e Abruzzo ma senza fenomeni degni di nota, più sole altrove, specie dal pomeriggio. Temperature in aumento sulle Tirreniche, massime tra 10 e 15. Al Sud irregolarmente nuvoloso con piogge sparse. Tendenza a graduale miglioramento a partire dalle ore serali. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 12 e 15.