Sta meglio il 25enne Montemaggiore Belsito

Migliorano ulteriormente le condizioni di Alessandro Di Francesca, il 25enne di Montemaggiore Belsito, nel palermitano, rimasto gravemente ferito dopo un incidente con la motozappa che stava utilizzando lo scorso 29 aprile. Da quel giorno è ricoverato con gravi lacerazioni all’ospedale Civico di Palermo, adesso il giovane è vigile e sta migliorando di giorno in giorno. L’equipe medica del nosocomio palermitano è ottimista per i progressi fatti dal ragazzo, in considerazione delle gravi condizioni in cui qualche giorno fa fu ricoverato.

Una comunità in apprensione

Un intero paese si è stretto attorno ad Alessandro ed alla sua famiglia, molto conosciuta perché gestisce un bar nella piccola cittadina del palermitano. Inoltre il ragazzo ha anche una passione per lo sport ed è sostenitori della locale società di calcio, oltre ad essere un appassionato di rally. Centinaia e centinaia i messaggi inviati anche tramite social per il 25enne.

L’incidente

L’incidente ha colto tutti nel dolore. Il giovane stava usando la motozappa nel terreno di famiglia. Si è ferito con la motozappa mentre arava il suo terreno. Il ragazzo di Montemaggiore Belsito stava trascorrendo alcune ore nel proprio appezzamento di terreno. D’un tratto ha perso il controllo dell’attrezzo agricolo che lo ha investito. E’ rimasto ferito alle gambe e all’addome. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e stabilizzato. In elisoccorso fu trasferito d’urgenza all’ospedale Civico a Palermo.

Altro incidente

Nei giorni scorsi un uomo di 40 anni è stato travolto dalla motozappa che stava utilizzando nel proprio appezzamento di terreno ad Aragona, nell’agrigentino. Anche lui è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Immediati sono scattati i soccorsi: la vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Il 40enne era intento a realizzare dei lavori nel suo appezzamento, che personalmente curava nei ritagli di tempo. Ad un certo punto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della motozappa, è scivolato ed ha finito per essere travolto dallo stesso attrezzo agricolo che gli ha procurato delle profonde lacerazioni ad una gamba.