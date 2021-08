Previsti anche spettacoli e pure un punto vaccinale

Spettacoli di burlesque e draglesque, serate di show sportivi, training di autodifesa per adulti e adulte e bambine e bambini con focus sul contrasto al bullismo, una serata di wrestling acrobatico e una di boxe, giochi a premi, musica dal vivo, dj set, la partecipazione di Radio Time, una postazione vaccinale dell’Asp e ovviamente tatuatori e tatuatrici in arrivo dagli studi di tutto il mondo per il festival del tatuaggio che si tiene dal 2 al 5 settembre al PalaGiotto di Palermo. “Palermo tattoo convention” torna dopo un anno di pausa per la settima edizione e si sposta al PalaGiotto di piazza Lennon a Palermo: 8 mila metri quadri allestiti per ospitare per la prima volta l’evento dedicato agli estimatori del tatuaggio che potranno incontrare e farsi marchiare da alcuni tra i più noti maestri di questa arte, in città per partecipare ai contest stilistici e alla premiazione finale.

La postazione vaccinale

Nella giornata di sabato 4 settembre dalle 15 alle 19 viene allestita una postazione vaccinale: una squadra di medici vaccinerà i partecipanti della “Palermo tattoo convention” durante l’evento sia con la prima che, per chi l’ha già ricevuta, con la seconda dose. Vincenzo Bellia, organizzatore della convention, ha voluto applicare uno sconto sul biglietto d’ingresso a chi vorrà immunizzarsi: è un incentivo a compiere un gesto di responsabilità per pochi secondi ma a lungo termine determinante nell’ottica di spezzare la catena del contagio e proteggere se stessi e il prossimo. Per accedere al servizio durante l’evento è sufficiente avere un’età che va dai 12 anni compiuti in su, mostrare la tessera sanitaria e un documento di identità valido.

Il Village di quattro giornate

Nella quattro giorni lo spazio si trasforma in un village di spettacoli, musica e divertimento, tra performance di ogni genere e attività per tutti e tutte, bambini compresi, come i corsi gratuiti di autodifesa pensati per i grandi ma anche per i più piccoli che oltre ad avere libero accesso a gonfiabili e giostre potranno partecipare a un focus dedicato al contrasto al bullismo organizzato in collaborazione con Dynamic Sport Center. Le aree di food & beverage ospitano chioschetti di street food, bakery decorativa e birre artigianali mentre oltre venti sono gli stand di merchandising e curiosità per uno shopping da fare in totale serenità anche grazie al servizio di dogsittig e dog care a cura di Pet Friends per chi volesse portare con sé l’amico a quattro zampe. Le serate sono ricche di spettacoli come sfilate delle tattoo models, performance di burlesque femminile e maschile a cura di Bon Bon Cherry e dell’artista in drag Albah Bernaux, live dj set a cura dei party designer di The Popshock e vedranno anche svolgersi importanti eventi sportivi: la serata del live siciliana wrestling show, la presentazione del world martial kombat e una tappa dello show europeo di k-boxe.

Tattoo artists

I maestri del tatuaggio presenti sono oltre cento, tra gli ospiti speciali e i giudici di gara anche Michael Mazzone, il tatuatore di Gianluca Vacchi, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta, il giapponese Koji Yamaguchi, la thailandese Onny Somboon con i suoi lavori realistici super colorati e il vietnamita Vu Ngoc Tan esperto di Irezumi giapponese. Tra gli artisti siciliani gli storici tatuatori palermitani Christian Boatta, Vite, Sandro Stagnitta e Fabio La China, da Messina Stefano Del Popolo, da Castelbuono Franceso Baio, da Agrigento Alfonso Ferlisi con i suoi incredibili lavori realistici e da Caltanissetta Valerio Pirrone, autore delle grafiche dei premi dei tattoo contest. Tutti e tutte insieme presenteranno le novità legate ai generi e alle diverse scuole di tatuaggio, ognuno nel proprio mini studio allestito per l’occasione.

Informazioni

Da giovedì 2 a domenica 5 settembre l’apertura al pubblico è a mezzogiorno. Orari di chiusura: 2 settembre a mezzanotte, 3 settembre all’una, 4 settembre mezzanotte e 5 settembre all’una. Ticket di ingresso: giovedì 2 settembre 5 euro, venerdì, sabato e domenica 10 euro con una consumazione inclusa. Abbonamento per tutti e 4 i giorni: 25 euro con tre consumazioni incluse. Le generalità di visitatori, visitatrici e staff saranno registrate nei database della società organizzatrice dell’evento nel pieno rispetto della privacy come previsto dalle normative di prevenzione da contagio da Covid19.