Commissione Sanità

La commissione sanità dell’Assemblea regionale siciliana è orientata verso il mantenimento del punto nascite di Cefalù e delle funzioni di eccellenza del reparto di cardiologia dell’ospedale Giglio. Era quello che chiedevano i sindaci del distretto 33 allarmati per l’incerto destino delle due strutture.

Il ministero della Salute aveva chiesto la chiusura del punto nascite mentre cardiologia non figurava più come Hub nella nuova rete per l’infarto decisa dal dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. Dopo avere sentito oggi il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, la VI commissione dell’Ars si è impegnata, tramite la presidente Margherita La Rocca, ad approvare due risoluzioni a sostegno dell’ospedale Giglio.

Una impegnerà il governo regionale a mantenere il punto nascite. L’altra chiederà il riconoscimento da parte della giunta dell’importanza delle attività svolte da cardiologia del Giglio come Hub sin dal 2011. Di conseguenza non sarebbe depotenziata la struttura che è per interventi di angioplastica la terza in provincia di Palermo e la decima in Sicilia. Il sindaco Rosario Lapunzina ha espresso, alla fine, compiacimento alla presidente e ai componenti della commissione.