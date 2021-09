l'auspicio dei sindacati

Riorganizzazione della Rap

Intervengono con una nota i sindacati Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e Filas

E lanciano un appello: “La politica non zavorri l’azienda ma favorisca il rilancio”

Infine indicano una direzione: “Servono non soltanto nuovi autisti ma nuovi giovani operatori ecologici”

I sindacati di Rap Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e Filas intervengono sull’avvio del percorso di riorganizzazione dell’azienda di Piazzetta Cairoli messo in campo dall’Amministratore Unico Caruso: “Finalmente un’idea di riorganizzazione che parte dalla necessità di un maggiore coordinamento tra le diverse Aree operative dell’Azienda, condizione da troppo tempo da noi sollecitata, rimasta inascoltata e finalmente oggi messa in pratica”.

Rotazione dei dirigenti sia nuovo stimolo

Proseguono i sindacati: “Condividiamo l’assegnazione delle nuove funzioni, l’auspicio è che la rotazione dei dirigenti funga da nuovo stimolo per chi ha il compito di organizzare i servizi gestendo con equilibrio ed elevata considerazione il valore delle risorse umane a disposizione. Va eliminata la malsana visione delle cosiddette ‘singole aziende dentro un’unica azienda’, va affermato il principio che i servizi da espletare sono quelli previsti dal contratto di servizio e dal piano industriale, quelli a chiamata di singoli politici non risultano annoverati tra i compiti d’istituto ma distolgono i lavoratori dall’espletamento dei servizi prioritari”.

Servono anche nuovi operatori ecologici

Concludono i sindacati di Rap con un appello: “È chiaro che bisogna proseguire il percorso di rafforzamento professionale dell’azienda, altri due dirigenti sono necessari e dopo la pubblicazione del bando per la selezione di autisti è indispensabile completare tale percorso con l’assunzione di giovani operatori ecologici. La politica non zavorri l’azienda e i suoi lavoratori, consenta realmente la concretizzazione delle idee di rilancio della società poste in essere in questi ultimi mesi”.

Riorganizzazione aziendale e bando per nuovi dirigenti: l’Amministratore Unico Girolamo Caruso ha annunciato il piano di ottimizzazione di Rap, società che si occupa della gestione e della raccolta di rifiuti nel capoluogo siciliano. Un percorso già precedentemente avviato con il bando per la ricerca di nuove risorse umane. Elemento resosi necessario dalla riduzione, negli anni, dei ranghi aziendali, mai adeguatamente sostituiti.

Una penuria di figure che ha riguardato anche i ruoli dirigenziali. Dal 2013, anno di nascita della partecipata, i funzionari di alto livello si sono ridotti da 11 a 5. Per la terza volta in due anni, Rap ripropone così il concorso. Il bando integrale potrà essere visionato da lunedì 27 settembre sul sito del Comune e su quello dell’azienda.