Un secondo corpo è stato trovato in mare al largo di Ustica. Lo hanno visto galleggiare gli uomini della nave Antonello Da Messina che collega Palermo a Ustica.

Il traghetto di linea è fermo in questo momento in attesa dall’arrivo della motovedetta. Ancora non si conosce l’identità. Non è escluso che possa trattarsi di uno dei pescatori di Terrasini dispersi in mare dopo una battuta di pesca tra Ustica e San Vito Lo Capo.