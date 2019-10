Il 18 e 19 ottobre nel Palazzo del Parlamento siciliano

Il settore salute in Sicilia ha un ruolo strategico nello sviluppo economico e sociale del territorio. Un settore che necessita di una profonda riorganizzazione allo scopo di aumentarne l’attrattività e la competitività territoriale. Se ne discuterà venerdì 18 e sabato 19 a Palermo nel corso del Forum internazionale, realizzato dal Cefpas, il Centro di Alta Formazione sanitaria della Regione Siciliana, in collaborazione con The European House-Ambrosetti e con il patrocinio dell’ARS e della Regione Siciliana.

A Palazzo dei Normanni istituzioni nazionali e regionali, esperti della ricerca, esponenti della business community e rappresentanti di Paesi esteri, si confronteranno sul ruolo strategico del settore salute siciliano.

Il Forum riunisce gli operatori del settore salute per condividere gli scenari della sanità, l’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica e gli impatti sul sistema sanitario. Durante il Forum sarà presentato lo studio realizzato da The European House-Ambrosetti “Il valore dell’ecosistema della salute come leva di crescita economica, coesione sociale e sviluppo sostenibile di un territorio”.

Nei due giorni si parlerà delle opportunità di creare collaborazioni con altri Paesi nel mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione insieme agli Ambasciatori di Portogallo, Giordania, Repubblica di Corea e Malesia. Interverranno autorevoli esperti del mondo della Ricerca, tra cui il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, il Presidente designato dell’European Research Council e il Presidente della Fondazione Ri.Med. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze Alessio Villarosa.