Il banco di prova nel prossimo autunno

Dopo la firma del protocollo d’intesa per le vaccinazioni in azienda, la presidente regionale dell’Anpit Sicilia Lidia Dimasi, ha incontrato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. L’Anpit è un’associazione datoriale operativa su tutto il territorio nazionale a tutela delle aziende e degli imprenditori. Per entrambe le parti resta prioritario dare un’ulteriore spinta alle vaccinazione, condizione necessaria soprattutto per far ripartire in maggior sicurezza l’economia siciliana.

Un ritorno amaro dalle ferie

“La ripresa delle attività – ha detto la presidente dell’Anpit Sicilia Lidia Dimasi, nel corso dell’incontro con l’assessore regionale Razza – coincide con la Sicilia in zona gialla e le parole d’ordine per imprese e lavoratori devono essere sicurezza e senso di responsabilità. Anpit sta lavorando da tempo in questa direzione, anche con la firma del protocollo d’intesa con la Regione Siciliana per la vaccinazione dei dipendenti nelle aziende iscritte all’associazione”.

Un confronto su economia e sicurezza

Di rilancio dell’economia e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha continuato a parlare la presidente Dimasi nel confronto avuto con Razza al quale ha ribadito la disponibilità per sinergie e iniziative con il comune intento di stare al fianco delle imprese siciliane in vista di un autunno che sarà sicuramente un banco di prova per l’economia dell’isola. “Abbiamo apprezzato l’impegno della Regione ed in particolare dell’assessore Razza sul fronte dell’emergenza Covid in questo difficile anno e mezzo – ha continuato Dimasi -. L’Anpit farà la sua parte sia in termini di proposte che di sostegno alle attività produttive. I vaccini costituiscono un importante strumento di prevenzione e se vogliamo tornare alla normalità dobbiamo fare fronte comune”.

La consegna del documento “Italia Futura

La presidente di Anpit Sicilia ha poi consegnato all’assessore Razza il documento “Italia Futura: idee e proposte per il rilancio” che contiene un’appendice relativa al tessuto economico e imprenditoriale siciliano. “Il futuro delle imprese dipende dalla capacità dei singoli territori di saper cogliere le sfide dell’economia e della ripresa – ha dichiarato il presidente nazionale Anpit, Federico Iadicicco -. Italia Futura è il contributo che la nostra associazione mette a disposizione di istituzioni e imprese per non lasciare nessuno indietro”.