Cgil, Cisl e Uil: “Fatti passi avanti”

Pnrr e digitalizzazione, accordo Stato-Regione e nuove assunzioni, enti in dissesto ed ex Province: numerose le questioni “calde” che riguardano la Sicilia che sono state discusse questa mattina all’incontro tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e gli assessori alla Funzione pubblica e all’Economia, Marco Zambuto e Gaetano Armao. “Un confronto che prosegue serrato e che si prenderà soltanto una breve pausa per il Ferragosto perché già a fine mese torneremo a riunirci” hanno commentato a margine i segretari generali delle confederazioni regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, e delle federazioni della Funzione pubblica, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera e Gianni Borrelli.

Nuovo summit a Roma per il governo siciliano

“Anche perché – proseguono i sindacalisti – già nelle prossime settimane, il governo regionale sarà nuovamente a Roma per definire una via d’uscita che ci consenta di modificare e andare oltre l’accordo Stato-Regione per il ripiano del disavanzo e dare così il via al necessario turn over nella pubblica amministrazione regionale. Tra l’altro, si sta già lavorando concretamente per l’inserimento dei funzionari del cosiddetto concorso Brunetta e l’avvio delle selezioni dei 300 funzionari a tempo determinato previsti dall’ultima Finanziaria regionale. Tutti passaggi fondamentali per la spesa del Pnrr e l’attuazione, in particolare, della ‘Missione 1’, che comprende riforma della pubblica amministrazione e digitalizzazione. Due obiettivi che per noi sono prioritari”.

Su dissesto enti locali ed ex Province

All’incontro, che si è svolto in modalità videoconferenza, si è discusso anche di enti in dissesto ed ex Province: “La situazione è seria e di difficile risoluzione – concludono Mannino e Agliozzo, Cappuccio, Montera, Barone e Borrelli – ma ci siamo lasciati con l’impegno del governo a presentare alle organizzazioni sindacali una bozza di piano per il riassetto di questi enti”. Da tempo anche gli stessi amministratori, attraverso l’Anci, hanno posto il problema delle enormi difficoltà legate alla chiusura dei bilancio ed ai troppi vincoli imposti.