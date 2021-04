le indicazioni per prenotarsi

All’Ismett che ha sede a Palermo già vaccinate 600 persone

Si tratta di pazienti trapiantati, in lista d’attesa per trapianto o donatori d’organo

Stanno ricevendo il vaccino Pfizer-Biontech

Sono quasi 600 i pazienti trapiantanti, in lista d’attesa per trapianto o donatori d’organo che hanno già ricevuto la loro prima dose di vaccino.

Sono 800 i pazienti che hanno effettuato la prenotazione

La campagna di vaccinazione presso ISMETT è iniziata lo scorso 6 aprile ed è ormai entrata nel vivo: sono già 800 i pazienti che hanno effettuato la prenotazione del loro vaccino.

Come prenotarsi per il vaccino presso Ismett

Per prenotare il proprio appuntamento è necessario collegarsi al portale messo a punto da ISMETT, a questo link tutte le informazioni necessarie: https://www.ismett.edu/it/covid-19-prenotazione-vaccinazioni-per-pazienti-trapiantati-e-in-attesa-di-trapianto/

I pazienti trapiantati, candidati a trapianto o donatori di organo possono prenotare in via esclusiva la vaccinazione presso ISMETT collegandosi al sito www.ismett.edu.

A chi è rivolta la campagna vaccinale

La campagna è rivolta a tutte le persone trapiantate, candidate a trapianto o che hanno donato un rene o parte del fegato, anche in strutture differenti rispetto a ISMETT.

Il primo step della campagna si concluderà il 15 maggio quando tutte le persone che hanno già prenotato la vaccinazione riceveranno la seconda dose. Come da indicazioni nazionali, i pazienti trapiantati, candidati a trapianto stanno ricevendo tutti il vaccino Pfizer – Biontech.

Quando si svolgono le vaccinazioni

Le operazioni di vaccinazione si svolgeranno in un apposito spazio antistante l’Istituto da lunedì a venerdì dalla 13.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9 alle 13.

Vaccinazioni anche all’Arnas Civico

Due giorni fa ha preso il via all’ARNAS Civico di Palermo la campagna di vaccinazione per i pazienti trapiantati, in lista d’attesa per trapianto, donatori viventi, loro conviventi e caregiver presso il padiglione 16 dell’azienda ospedaliera.

La campagna gestita dal Centro regionale Trapianti

La campagna di vaccinazione di questa categoria estremamente vulnerabile è gestita dal CRT Sicilia che, in collaborazione con l’ASP di Catania, la scorsa settimana ha già vaccinato, presso il presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, alcuni pazienti trapiantati residenti nella Sicilia orientale.

“Potere finalmente vaccinare questa categoria estremamente fragile che, grazie al trapianto, ha ricevuto una seconda vita – afferma Giorgio Battaglia, Coordinatore Regionale del CRT Sicilia – è un ulteriore segnale di speranza e di opportunità. Siamo felici di dare il nostro contributo pure nella lotta contro questa devastante pandemia e sono grato al personale del CRT per l’impegno profuso anche in questa ulteriore attività“.