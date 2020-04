ne parla lo storico giuseppe li causi

Il Venerdì Santo è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno liturgico. Il giorno del martirio e della morte di Gesù viene solitamente ricordato con le processioni per le strade delle città. Ma quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dal diffondersi del Coronavirus, non sarà così.

Vescovi e sacerdoti celebreranno da soli i riti sacri.

Non tutti sanno, che a nutrire una particolare devozione verso questa giornata, era anche Franco Franchi, noto attore palermitano che insieme a Ciccio Ingrassia formò il duo artistico tra i più popolari del cinema italiano.

A raccontarlo è Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.

“In questo periodo di restrizione a causa del Covid-19 – dice Li Causi – anche le manifestazioni per la settimana santa sono state abolite in tutta Italia. Siamo tutti a casa per tutelare la nostra salute e quella degli altri.

Oggi voglio condividere alcune foto di una delle tante processioni del Venerdì Santo che solitamente si svolgono a Palermo. Sto parlando della processione della chiesa di Santa Maria La Nova, dove la statua dell’Addolorata indossa il manto donato da Franco Franchi il 30 marzo del 1975. Nella stessa chiesa c’è poi il talamo donato a Gesù morto il 9 aprile 1993 sempre da Franco Franchi e la figlia Letizia Benenato”.

“Franco Franchi – conclude Li Causi – era molto devoto alla Madonna e nel tempo libero amava anche dipingerla essendo un bravo pittore e ‘madonnaro’ nel senso che dipingeva per le strade. Oggi ho voluto ricordarlo così nella speranza che la Resurrezione di nostro Signore possa portare via questo virus invisibile e cattivo”.