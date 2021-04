Saranno ascoltati mercoledì mattina in Commissione sanità all’Ars i vertici dell’emergenza covid19 in Sicilia. Dopo la richiesta formale a mezzo stampa avanzata dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè la presidente della Commissione, Margherita La Rocca Ruvolo, che già stava preparando una riunione su questo tema, ha anticipato i tempi e convocato per mercoledì il Presidente della Regione nel suo ruolo di assessore alla sanità facente funzioni, il dirigente generale dei due dipartimenti sanitari Mario La Rocca ed i commissari covid19 di Palermo e Messina Renato Costa e Alberto Firenze.

Lo scopo della convocazione

“Lo scopo è conoscere nel dettaglio la situazione del contagio e il sistema che viene utilizzato per la raccolta dati – dice a BlogSicilia la presidente della Commissione – dobbiamo capire cosa sia successo anche se sorprende scoprire il doppio canale di comunicazione fra Iss e Protezione Civile che sembra essere alla base dei disallineamenti e dunque essere responsabile della confusione generata”

La richiesta del Presidente dell’Ars

Miccichè era stato molto dure nel richiedere questo approfondimento a mezzo stampa “La nuova zona rossa per la provincia di Palermo è mortale per il tessuto economico già debole di suo. I commercianti e gli esercenti sono al limite dell’esasperazione” aveva detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in riferimento all’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo a partire da domenica 11 e fino a giovedì 22 aprile.

Miccichè attaccava il commissario Renato Costa

“In questa situazione – aggiunge – non è accettabile che il commissario per l’emergenza Covid19, Renato Costa, dica che la zona rossa è stata suggerita al presidente Musumeci “nonostante non ci fossero i numeri per sostenerla”, aggiungendo che questi numeri comprendono anche i dati degli immigrati di Lampedusa e di quelli sulle navi”.

Vertici sanità convocati all’Ars

“Adesso, poi, è arrivato il colpo di grazia con la chiusura di tutta la provincia. Voglio conoscere i numeri e sapere chi decide – ribadiva -. E per questo ho chiesto alla presidente della commissione Sanità dell’Assemblea, Margherita La Rocca Ruvolo, l’immediata convocazione dei responsabili dell’assessorato. Vorrò essere io stesso presente per valutare le scelte che sono state adottate”, concludeva il presidente.

Adesso è arrivata la convocazione