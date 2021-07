evento organizzato dal centro studi paolo e rita borsellino

Strage di via D’Amelio, domani il 29° anniversario

Sono già iniziate le commemorazioni

Leoluca Orlando ha partecipato all’evento “Il tempo che verrà tra memoria e futuro”

Il sindaco di Palermo: “Affermare verità, giustizia e legalità dei diritti”

Oggi pomeriggio il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato all’evento, nell’ambito della commemorazione della strage di via D’Amelio, dal titolo “Il tempo che verrà tra memoria e futuro”, del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. All’evento hanno partecipato tra gli altri, attraverso un video messaggio, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e con una lettera la senatrice a vita Liliana Segre.

“Insopportabili depistaggi”

Domani saranno 29 anni da quel terribile 19 luglio 1992 che ha cambiato la storia d’Italia e risvegliato le coscienze.

“Siamo qui – ha detto Orlando – ricordando il bisogno di verità e giustizia dopo tanti insopportabili depistaggi.

Facciamo appello, come il Centro Paolo e Rita Borsellino, non soltanto alla legalità del diritto, ma anche alla legalità dei diritti, alla centralità della persona umana, all’impegno della società civile che domani mattina sarà presente con il mondo della scuola”.

Cittadinanza onoraria di Palermo al Capo della Polizia

Alle 11 verrà celebrata una messa in Cattedrale per commemorare le vittime della strage di via D’Amelio. Poi, la deposizione di una corona in ricordo dei poliziotti uccisi e il conferimento, al Capo della Polizia, “e per suo tramite – ha aggiunto Orlando – a tutti i poliziotti d’Italia, della cittadinanza onoraria di Palermo per esprimere apprezzamento, gratitudine, e anche impegno di collaborazione continua”.

In serata verranno accese le luci dell’Albero della Pace, e al Teatro di Verdura si terrà il concerto della Polizia di Stato.

La pandemia non ferma il ricordo. In via D’Amelio, a partire dalle 20, si terrà la fiaccolata statica organizzata dal “Forum 19 Luglio”, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni, e “Comunità ‘92”, coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione.