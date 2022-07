la nota dei sindacati contro la carenza di organico

Vigili del fuoco sul piede di guerra in Sicilia a causa della carenza di personale che mette in seria difficoltà il comparto. Lo si apprenda da una nota dei sindacati Fp Cgil Vvf Sicilia, Fns Cisl Sicilia e Uil Pa Vf Sicilia.

“Grande disappunto, nostre denunce non considerate”

I sindacati scrivono: “Con la pubblicazione della circolare relativa alla mobilità dei Vigili del Fuoco non specialisti abbiamo appreso con grande disappunto che il Dipartimento non ha considerato in alcun modo le continue denunce rappresentate nel tempo dalle scriventi organizzazioni sindacali”.

Sedi profondamente disagiate nelle isole minori, numerose problematiche

La nota entra nel dettaglio: “Infatti nonostante le problematiche ripetutamente segnalate sulla esiguità degli organici dei Comandi della Sicilia, comprese le isole minori, sedi profondamente disagiate (Pantelleria, Lampedusa e Lipari), ancora una volta non si riesce a colmare neanche in parte le carenze, sebbene ci siano numerosissimi colleghi siciliani in altri Comandi dell’Italia”.

A rischio il soccorso urgente ai cittadini e salute e sicurezza dei lavoratori

E ancora: “Quanto fin qui esposto, come già denunciato in passato, continua a mettere a forte rischio la garanzia del soccorso tecnico urgente ai cittadini e la salute e sicurezza dei lavoratori”.

“Condizione non più sostenibile”, annunciata la mobilitazione

Le organizzazioni sindacali annunciano la mobilitazione e concludono: “Tale condizione non è più sostenibile e le scriventi metteranno in campo ogni iniziativa, anche eclatante, affinché i cittadini della Sicilia abbiano riconosciuto il giusto diritto in termini di sicurezza e soccorso”.

Problematiche del settore denunciate ogni estate e non solo

Ormai da tempo i Vigili del Fuoco siciliani sono in difficoltà a causa della carenza di organico. Una evidenza balzata agli occhi nuovamente nelle ultime settimane che hanno visto i Vigili del Fuoco impegnati in tutta l’Isola devastata dagli incendi che si ripetono ogni estate. Già lo scorso settembre i Vigili del Fuoco avevano fatto un bilancio del tutto negativo dell’estate 2021, parlando di turni di lavoro massacranti proprio per carenza di organico.