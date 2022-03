stamani a Villa Zito

Si è tenuto stamani a Villa Zito, presso la Fondazione Sicilia, il convegno di Confindustria Sicilia sul tema “Sicilia Mezzogiorno – chiamata per lo sviluppo” a cui hanno partecipato diverse rappresentanze delle imprese, esponenti del Governo regionale, i vertici di Unicredit Italia per la Sicilia ed i Commissari straordinari delle ZES per la Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale.

L’intervento di Armao

Il Vicepresidente della Regione Siciliana ed Assessore per l’economia, Gaetano Armao, a margine dell’intervento del Ministro per il Sud Mara Carfagna, ha ricordato: “Il Governo Musumeci, che concorda sulla richiesta di aggiornamento del PNRR, in questi anni ha lavorato a fianco delle imprese siciliane offrendo finanziamenti straordinari sia attraverso IrfisFinsicilia che BEI-Iccrea per oltre 350 milioni di euro”.

Presentate oltre 3.000 istanze

In particolare per i finanziamenti sino a 100mila euro, sono state presentate oltre 3.000 istanze (per 250 milioni di euro) e già deliberate oltre 600 pratiche di erogazione.

Per i finanziamenti sino a 25mila euro di cui 5mila a fondo perduto, a fronte di finanziamenti per un ammontare di oltre 27 milioni di euro sono state sin qui ammesse quasi 1.200 istanze. Per la misura straordinaria di liquidità sono invece state già esitate positivamente 3.800 richieste per complessivi 13 milioni di euro. I finanziamenti erogati per il tramite di BEI ed Iccrea hanno infine quasi completato la prima tranche da 50 milioni di euro e si prepara la seconda.

Fondi UE, superato il 93% di spesa

Sul piano del digitale, dove la spesa dei fondi europei ha superato il 93% (oltre 300 milioni di euro di risorse europee), con un una diffusione della Banda ultra larga doppia rispetto a quella delle Regioni del Centro Nord, il che fa della Sicilia l’area più infrastrutturata del Mediterraneo, il Vicepresidente della Regione ha ricordato l’imminente assegnazione di circa 120 milioni di euro di voucher per l’accesso alla rete delle imprese siciliane che riceveranno così quasi un quinto delle risorse disponibili da parte del Ministero dello sviluppo economico su fondi di pertinenza regionale (FSC).

“ZES per Nuovi posti di lavoro”

“Siamo fiduciosi che anche in Sicilia l’iniziativa delle Zes possa essere strategica e foriera di benefici non solo diretti ma anche indiretti per il sistema, come la creazione di nuovi posti di lavoro a favore dell’inserimento lavorativo, guardando in particolare ai nostri giovani. Come banca ci sentiamo fortemente responsabili nel contribuire alla pronta iniziativa sul nostro territorio: già nell’ottobre 2019 UniCredit aveva messo a disposizione un plafond da un miliardo di euro con l’obiettivo di essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nelle Zone economiche speciali in Sicilia”. Lo ha detto Salvatore Malandrino, responsabile in Sicilia di UniCredit Italia, intervenuto al convegno di oggi.

“Oggi desideriamo continuare nel nostro supporto a questa iniziativa, adottando un approccio concreto che si esplica su due direttrici – ha aggiunto – il supporto finanziario, mettendo a disposizione delle imprese la nostra offerta di prodotti e servizi finanziari; la promozione dell’iniziativa ai nostri clienti e stakeholder, soprattutto guardando oltre i confini nazionali. UniCredit può contare su un network internazionale unico, grazie alla presenza in 12 mercati strategici con Banche leader e Filiali e uffici di rappresentanza in diversi paesi nel mondo”.