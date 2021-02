Un giovane di 30 anni, D.S., versa in gravissime condizioni all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è giunto in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, di cui è stato vittima ieri sera, nella zona industriale di Comiso, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 21,30 di ieri sera a due passi dal mercato ortofrutticolo per causa ancora in via di accertamento ma dalle analisi condotte e in base ai dispacci di agenzia il giovane è risultato positivo ad alcol e droga.

Immediatamente soccorso il trentenne è stato trasportato d’urgenza a Vittoria dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al termine del quale il personale medico si è riservato la prognosi.

L’uomo versa in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dove è stato trasprtato dopo essere uscito dalla sala operatoria.