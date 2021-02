ospedale maria paternò arezzo

Campagna vaccinale anche per i carabinieri del comando provinciale di Ragusa

Le dosi sono state somministrate all’ospedale Maria Paternò Arezzo

Il primo vaccino per il comandante provinciale

Sono state somministrate all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa le dosi di vaccino AstraZeneca ai carabinieri di Ragusa. Il primo ad essere stato sottoposto al vaccino è stato il comandante provinciale, il colonnello Gabriele Gainelli. “La campagna proseguirà anche nei giorni seguenti per consentire a tutti i Carabinieri della Provincia di essere vaccinati” fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma.

Le dosi AstraZeneca

Sono arrivate la settimana scorsa, in Sicilia, le prima 20 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, entro fine mese le dosi complessive saranno 102mila ha poi annunciato la giunta regionale “C’è preoccupazione attorno al vaccino di AstraZeneca, sul rapporto tra l’uso e la possibile presenza di varianti anche alla luce della scelta del governo del Sudfrica di sospenderne la somministrazione: noi abbiamo il dovere di tranquillizzare le persone, questo è messaggio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Anche per AstraZeneca chiediamo di rispondere positivamente alle categorie interessate. Il nostro appello parte da questa settimana” ha però rassicurato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella medesima conferenza stampa, a Palermo.

La Sicilia pronta ad acquistare vaccini in proprio

La Sicilia si dice anche pronta ad acquistare in proprio dosi aggiuntive di vaccino quando questo dovesse diventare possibile. Attualmente non lo è in base a norme e regole che l’Italia e l’Europa si sono date. se si potrà farlo l’isola potrebbe pensare anche a vaccini diversi dai tre fin qui disponibili. “Il vaccino russo Sputnik? No a ideologie, la vita innanzitutto” ha risposto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ai cronisti che gli chiedevano una valutazione in questo senso