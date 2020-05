Controlli dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa hanno denunciato il titolare di un’azienda di Lentini specializzata nei lavori stradali in quanto sprovvisto del protocollo anti covid19. Per gli inquirenti, questa condotta avrebbe pregiudicato la sicurezza sanitaria della manodopera, per cui, al termine degli accertamenti è stato non solo deferito in Procura ma anche multato con una sanzione pari a 5 mila euro. I controlli hanno interessato un’altra impresa ma non sono emerse irregolarità così come entrambe le aziende sono risultate in regola con le posizioni dei lavoratori, tutti sottoposti a contratti di assunzione.

“Le attività di controllo svolte dai Carabinieri unitamente al personale dei reparti speciali continueranno con assiduità, per garantire che le attività produttive riprendano il loro normale corso nel pieno rispetto delle normative sanitarie in materia di covid19 garantendo piena tutela alla salute dei consumatori e dei lavoratori” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Nei giorni scorsi, un controllo analogo è stato condotto a Noto, nella zona sud del Siracusano, nei confronti di una impresa agricola, il cui proprietario ha rimediato una multa pari a 10 mila euro per non aver adeguato la propria impresa ai protocolli anti covid19 per la tutela della salute dei dipendenti. L’uomo è stato denunciato in Procura: a portare a termine i controlli sono stati i carabinieri del comando provinciale di Siracusa che si sono recati anche in un’altra azienda dove, però, non è stato riscontrato nulla di irregolare.

Qualche giorno prima, i carabinieri di Siracusa avevano emesso una sanzione al proprietario di una cooperativa ittica, per la vendita di pesce, a causa di alcune violazioni sui protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni anti covid19. La multa è stata di 3 mila euro ma gli stessi militari della stazione di Ortigia, che hanno portato a termine l’ispezione, hanno inoltrato al prefetto una richiesta di sospensione dell’attività imprenditoriale.