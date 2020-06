Operazione dei carabinieri

Avrebbe investito i soldi della droga in case, scegliendo appartamenti in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Le indagini dei carabinieri di Siracusa hanno permesso di scoprire che l’uomo, un noto trafficante di droga, per sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, avrebbe intestato gli immobili ai propri familiari. E così, nelle prime ore del mattino i militari hanno posto sotto sequestro gli appartamenti eseguendo il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania.

L’indagine patrimoniale è stata piuttosto complessa, come spesso accade in questi casi ed a saltare all’occhio è stata quella disponibilità immobiliare, a fronte di una dichiarazione dei redditi piuttosto precaria. Insomma, carte alla mano quelle case, peraltro in una delle zone di maggior pregio di Siracusa, non avrebbe potuto permettersele e dalle informazioni raccolte dai carabinieri le avrebbe prelevate nel corso di questi ultimi anni, contando di agire nell’ombra ma soprattutto contando nei prestanome. Solo che gli accertamenti si sono estesi pure ai parenti, per cui, nella ricostruzione degli inquirenti, quel patrimonio lo avrebbe messo da parte solo con gli incassi derivanti dal commercio di droga.

Frattanto, è in corso un blitz della Polizia di Stato volto al contrasto della criminalità organizzata nella Provincia di Trapani e in quella di Caserta. La Squadra Mobile di Trapani, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sta eseguendo numerose perquisizioni e arresti nei confronti dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro.

Quindici gli indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della

latitanza del boss mafioso. Perquisita anche l’abitazione di Castelvetrano, residenza anagrafica del latitante Messina

Denaro. Gli arrestati sono Giuseppe Calcagno, 46 anni e Marco Manzo, ritenuti favoreggiatori del super latitante Matteo Messina Denaro. Calcagno, 46 anni, è considerato fedelissimo dell’anziano capomafia di Mazara Vito Gondola, che era stato fermato cinque anni fa. Da quell’indagine era emerso anche il nome di Marco Manzo, consideratio appartenente al clan già dal 2008 e accusato di aver fatto parte del commando che incendiò la casa al mare del consigliere comunale del Pd Pasquale Calamia