pazienti trasferiti

E’ stato temporaneamente chiuso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Di Maria di Avola. Una decisione maturata dalla direzione dell’Asp di Siracusa in quanto il personale, o buona parte di esso, è stato dirottato per l’emergenza Covid19 ma secondo quanto sostenuto da una fonte istituzionale i pazienti che erano ricoverati in quel reparto sono stati trasferiti ad Augusta e Siracusa. La priorità è, dunque, la cura dei pazienti vittime del virus, per cui l’ospedale di Noto, presidio Covid19, necessita di risorse.

In merito ai dati sul contagio, sono 999 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9534 tamponi effettuati. I decessi sono 28, che portano il totale a 1.923.

Con i nuovi casi sono a 36.410 gli attuali positivi, con una diminuzione di 589 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1477 siciliani, 62 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1280 dei quali in regime ordinario e anche in questo caso 62 in meno rispetto a ieri; 197 in terapina intensiva senza variazioni negli ultimi due giorni nonostante i 15 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano altrettante dimissioni. I guariti sono 1530.

La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 450, Palermo 274, Messina 118, Siracusa 53, Trapani 25, Enna 22, Caltanissetta 21, Ragusa 18, Agrigento 18.

Sono solo due le regioni con l’Rt Covid19 maggiore di 1: Molise (1.48) e Veneto (1.01). Le restanti sono tutte sotto il valore soglia di 1. La Basilicata ha il valore più basso in tutta Italia con un indice Rt di trasmissione del contagio a 0.66. E’ quanto risulta dall’aggiornamento dei Report settimanale del ministero della Salute e dell’Iss con i dati relativi alla settimana 30 novembre 6 dicembre, aggiornati al 9 dicembre.

Questo il quadro regione per regione. Abruzzo 0.82 Basilicata 0.66 Calabria 0.76 Campania 0.71 Emilia Romagna 0.88 Friuli Venezia Giulia 0.91 Lazio 0.82 Liguria 0.68 Lombardia 0.85 Marche 0.87 Molise 1.48 Provincia autonoma Bolzano 0.74 Piemonte 0.68 Provincia autonoma di Trento 0.89 Puglia 0.87 Sardegna 0.73 Sicilia 0.72 Toscana 0.81 Umbria 0.73 Valle d’Aosta 0.67 Veneto 1.01

Nonostante la discesa dell’indice di trasmissibilità del virus il rischio resta alto in almeno due regioni e moderato in 5 e complessivamente nel Paese la situazione non può essere considerata sotto controllo.