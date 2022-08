l'esibizione è stata ad augusta

Gli agenti di polizia hanno denunciato e sanzionato la proprietaria di un locale, ad Augusta, nel Siracusano, dove si è tenuto, nei giorni scorsi, un concerto di Fabio Concato.

Troppi spettatori

Secondo quanto emerso nel corso di un controllo, il numero degli spettatori era superiore rispetto a quello previsto per la licenza. Insomma, non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza all’interno della struttura, per cui è scattato il deferimento in Procura per la titolare.

Controlli sulla movida in Ortigia

I controlli hanno interessato anche i locali della movida di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Ad alcuni dei 36 esercizi pubblici sottoposti alle verifiche sono state emesse sanzioni “per irregolarità riguardanti la mancata affissione di avvisi e di informazioni all’utenza regolamentati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alcune inosservanze sempre di natura documentale e amministrativa” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Musica alta

Insieme al personale dell’Arpa, gli agent della sezione Amministrativa hanno anche verificato la regolarità delle immissioni sonore in alcuni locali notturni di Ortigia e della zona del Foro Italico che diffondono musica di intrattenimento. “In quest’ultimo caso non sono state riscontrate evidenti irregolarità e il personale dell’ARPA si è riservato di accertare, con il responso della strumentazione in loro possesso, eventuali difformità” spiegano dalla Questura.

Blitz a Marzamemi

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa e del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa hanno portato a termine un’operazione contro la movida selvaggia ed il lavoro nero a Marzamemi.

Lavoratori in nero

Nel corso della verifiche, sono stati scovati 2 lavoratori privi di contratto di assunzione, inoltre sono stati denunciati due titolari di locali per avere installato sistemi di videosorveglianza non autorizzati – occorre infatti l’ autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – L’attività ha portato complessivamente a sanzioni per quasi 11.000 euro.

Multe per 7 mila euro

Nel corso dell’ispezioni, i militari del Nas hanno emesso nei confronti dei titolari 2 gelaterie e 3 ristoranti 6 violazioni amministrative per un importo di oltre 7 mila euro “con proposte di provvedimenti amministrativi alle competenti autorità sanitarie” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.