Due dipendenti dell’Asp di Siracusa sono risultati positivi al Covid19. Ne dà notizia la stessa direzione dell’azienda che ha disposto la sanificazione dei locali della palazzina di corso Gelone dove i due impiegati lavorano ma al tempo stesso saranno sottoposti ai tamponi gli altri dipendenti in modo da circoscrivere la curva del contagio.

“Come previsto dalle procedure, la Direzione sanitaria aziendale – spiega l’Asp – ha disposto l’immediata sanificazione di tutti i locali della Palazzina di corso Gelone e l’analisi al tampone rapido e molecolare per il personale e per tutti i contatti stretti. I due dipendenti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, i contatti stretti che non rientrano nel personale sanitario sono stati posti in quarantena mentre il personale sanitario, come spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione medico Ugo Mazzilli, sarà sottoposto a tamponi seriali”.

“Gli uffici amministrativi della palazzina di Corso Gelone e di via Brenta, dove nella giornata odierna sarà completata la sanificazione, non hanno comunque accesso al pubblico dopo il trasferimento degli Sportelli nell’area dell’ospedale Rizza di viale Epipoli avvenuto agli inizi del mese di ottobre”

Un bimbo dell’istituto comprensivo Costanzo di Siracusa è risultato positivo al tampone. Come da protocollo sanitario, la classe è stata messa in quarantena mentre l’Asp di Siracusa ha avviato le indagini per risalire alle origini del contagio mentre i familiari saranno sottoposti ai test.

Nel Siracusano, ma a Priolo, dopo il caso dei 3 dipendenti del Comune positivi al Covid19, il sindaco, Pippo Gianni, ha disposto la chiusura del mercato settimanale di via Mostringiano. Il pericolo di propagazione del contagio e le nuove misure inserite nel Dpcm della Presidenza del Consiglio hanno consigliato al primo cittadino di imporre delle restrizioni, frattanto si attendono gli esiti dei tamponi su tutti i dipendenti, sui volontari di Protezione Civile e Misericordia.

Sono state attivate in tutta la Sicilia le Usca Scolastiche, i sub organismi delle Asp locali che si occuperanno dei casi Covid19 all’interno degli istituti scolastici dell’Isola. Con provvedimento assunto dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, condiviso e sottoscritto anche dall’assessore all’istruzione Roberto Lagalla, viene elevato il livello di sicurezza sanitaria nelle scuole attraverso il rafforzamento numerico ed organizzativo delle “Usca scolastiche” che, già da alcune settimane, svolgono attività di supporto e assistenza agli istituti scolastici del territorio regionale.