emergenza sanitaria

Preoccupazione nel Siracusano per l’aumento dei contagi

A Siracusa si attende esito dei tamponi dopo il focolaio in una casa di riposo

Nel capoluogo una scuola chiusa per una settimana per Covid19

Augusta ad un passo dalla zona rossa

A Melilli scuole chiuse fino al 20 marzo

Portopalo di Capo Passero è già zona rossa

Non è ancora emergenza ma di certo preoccupa l’aumento dei contagi nel Siracusano, provincia in cui c’è un Comune, Portopalo di Capo Passero, in zona rossa, un altro, Augusta, che sta per arrivarci, il capoluogo alle prese con un focolaio, scoppiato in una casa di riposo. A Melilli, invece, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole.

La situazione a Siracusa

I dati sono in aggiornamento, ma secondo quelli di qualche ora fa, a Siracusa il numero dei positivi è di 116, in crescita rispetto a giorni scorsi. La spinta l’ha certamente data il focolaio nella casa di riposo, situata nella zona di via Filisto, a nord del capoluogo con 17 persone malate di Covid19, tra cui 15 ospiti e 2 operatori. L’esito dei tamponi su chi è entrato in contatto con i contagiati potrà dire, con esattezza, se i dati dovranno essere ritoccati. C’è anche il caso dell’istituto comprensivo Raiti, chiuso per una settimana dopo la scoperta di due positivi. Pure in questa circostanza, i tamponi daranno il loro responso sui timori di una diffusione del Covid19 più corposa.

Augusta ad un passo dalla zona rossa

Una mini zona rossa ad Augusta. Lo ha annunciato, nel corso di un video messaggio il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, dopo i numeri sul contagio nella seconda città della provincia di Siracusa.

Il contagio

Ci sono 123 positivi, oltre 200 persone in isolamento fiduciario, a fronte di una popolazione di circa 35 mila abitanti, e così, dopo un confronto con l’Asp il capo dell’amministrazione ha deciso di firmare una ordinanza.

A Melilli scuole chiuse

Permane fino al 20 marzo la chiusura di tutte le scuole di Melilli. Una decisione, formalizzata con una ordinanza dal sindaco Giuseppe Carta, assunta a seguito dell’aumento della curva del contagio che ha preoccupato molto la comunità melillese.