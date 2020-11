emergenza sanitaria

Il Covid19 ha bussato alle porte del centro di riabilitazione di Siracusa, Sant’Angela Merici, in via piazza Armerina, nella zona nord di Siracusa. Il contagio ha riguardato operatori che, come prevedono i protocolli sanitari, dopo l’esito del tampone sono andati in isolamento ma sono sotto osservazione le persone entrate a contatto con loro, tra cui i familiari. Saranno compiuti accertamenti da parte dell’Asp di Siracusa per risalire all’origine del contagio.

“Alcune persone all’interno del Centro disabili – si legge nella nota diffusa dal centro – per utenti residenziali all’Istituto Sant’Angela Merici di Siracusa sono risultate positive al Covid19. Al momento risultano contagiati alcuni operatori e un gruppetto di ragazzi. Tutti sono asintomatici. La direzione sanitaria dell’Istituto si è subito attivata allertando l’Azienda sanitaria provinciale: sono stati eseguiti una serie di tamponi rapidi e in queste ore gli operatori sanitari dell’Asp di Siracusa stanno facendo eseguire i tamponi molecolari per una mappatura del Centro. Le persone risultate positive stanno tutte bene e sono già in isolamento così come prevede la normativa. Il Centro sta portando avanti regolarmente tutte le attività”

Corre, comunque, il virus nel Siracusano, a Francofonte, a nord di Siracusa, a seguito di alcuni casi positivi il sindaco, con una ordinanza, ha disposto la “chiusura dei locali della scuola materna, della scuola primaria e della scuole secondaria dell’istituto comprensivo Alighieri e della scuola materna Regina Elena” per consentire gli interventi di sanificazione. In un’altra ordinanza, il sindaco Daniele Nunzio Lentini, ha deciso la chiusura di villa Idria “fino ad ulteriori disposizioni”. Lo stesso sindaco di Francofonte, nel dare i dati del contagio, teme un aumento delle persone che potrebbero contrarre il Covid19.

A Carlentini, secondo quanto sostenuto dal primo cittadino, i positivi sono 48 (dati aggiornati a ieri) ma sono state emesse delle denunce al termine dei controlli. “A seguito dei controlli disposti dal sindaco, la Polizia Municipale ha denunciato all’autorità giudiziaria 2 soggetti che, pur in quarantena – fanno sapere dal Comune di Carlentini – obbligatoria, sono stati sorpresi fuori dalle proprie abitazioni. Il sindaco ha altresì sollecitato tutte le Forze dell’ordine presenti nel territorio ad intensificare i controlli e, se necessario, a reprimere ogni comportamento dei singoli che possa mettere a rischio la salute pubblica”.

Per completare il quadro della zona nord del Siracusano, a Lentini i positivi sono 56.

“Quasi tutti sono asintomatici, tranne qualcuno che registra sintomi lievi. Il trend che si registra un po’ ovunque ci deve far tenere la guardia alta, il virus in città cammina sulle gambe degli asintomatici inconsapevoli e per questo bisogna evitare ogni tipo di assembramento” dice il sindaco Saverio Bosco.