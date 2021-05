assembramenti nel centro storico di siracusa

Assembramenti in piazza Duomo

La denuncia dei testimoni

Organizzati anche dei balli in piazza

Folla in piazza Duomo, a Siracusa, come denunciato da alcune persone che, ieri pomeriggio, spaventati dagli assembramenti, hanno deciso di andarsene. Sono stati improvvisati anche dei balli, forse per “festeggiare” in anticipo l’imminente arrivo della zona gialla dopo mesi di arancione.

La testimonianza

“In questo modo -dice un testimone a BlogSicilia altro che zona gialla, non ne verremo a capo”. In tanti, approfittando della bella giornata, hanno pensato di fare un salto in Ortigia, il centro storico di Siracusa per un passeggiata invadendo, così, piazza Duomo. “Abbiamo chiamato le forze dell’ordine -racconta lo stesso testimone – per i controlli ed evitare il pericolo del contagio. Non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili”.

Covid19 in Sicilia

Sul fronte del numero dei contagi, sono 557 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.981 tamponi processati, con una incidenza appena inferiore al 2,8%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione è oggi quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.660. Il numero degli attuali positivi è di 17.513 con una diminuzione di 496 casi. I guariti oggi sono 1043.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 947, 14 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 114, ancora 6 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 197, Catania con 99, Ragusa 81 seguita da Messina con 49, Agrigento 45, Siracusa 40, Trapani 30, Caltanissetta 16 e nessun caso a Enna.

Vaccini

Raggiunto e superato il target di 50mila dosi di vaccini anti-Covid la Regione torna a spingere su Astrazeneca e frenare sugli altri vaccini. L’adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione è cresciuta ma adesso le scorte di dosi di vaccini a mRna ovvero Pfizer e Moderna sono finite