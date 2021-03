la vicenda di un 22nne

Giovane arrestato per spaccio di droga e subito liberato

Aveva con se hashish, marijuana, soldi e bilancini di precisione

Le indagini condotte dalla polizia

E’ tornato in liberta poco dopo che gli agenti di polizia lo avevano arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Torna in libertà

Come fanno sapere dalla Questura di Siracusa, “l’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto, ha disposto la liberazione dell’arrestato”, un giovane di 22 anni, siracusano, che, secondo quanto emerso nella ricostruzione delle forze dell’ordine, è stato sorpreso in piazza Adda, nel cuore di Siracusa.

Spaccio di droga

Durante un controllo, gli agenti del commissariato di Ortigia hanno incrociato quel ragazzo, che aveva con se 20 dosi tra hashish e marijuana, pronte per essere vendute, ma al termine della perquisizione nella sua abitazione gli inquirenti hanno rinvenuto dell’altro: 3 bilancini di precisione e 530 euro in contanti, ritenuti dalla polizia come il presunto provento della vendita della droga.

Consumi in crescita

Continuano a crescere i blitz antidroga della polizia, segno di un consumo senza precedenti, probabilmente alimentato dal periodo della pandemia. Ieri gli agenti delle Volanti hanno portato a termine dei blitz in due delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, in via Santi Amato ed in via Immordini, nel rione di Santa Panagia. E’ stato arrestato Steven Bianchini, 31 anni, disoccupato, con precedenti penali, che, incappato in un controllo della polizia è stato trovato in possesso di 30 dosi di marijuana e 5 dosi di cocaina.

Traffico in via Amato

La droga è stata posta sotto sequestro, secondo gli inquirenti farebbe parte di una partita a disposizione di un gruppo operante in questa zona della città. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova ai domiciliari e nelle prossime ore sarà accompagnato al palazzo di giustizia per essere sottoposto all’interrogatorio davanti al gip del Tribunale nel corso dell’udienza di convalida della misura. Inoltre, nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno sequestrato in via Amato 60 grammi di marijuana, conservata in una busta di plastica.