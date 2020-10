ladro denunciato per tentata rapina

E’ finita a botte tra un ristoratore ed un ladro che avrebbe voluto rubare nel locale a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Gli agenti di polizia di Pachino, dopo la denuncia del titolare dell’attività commerciale, hanno denunciato un uomo di 35 anni, accusato di tentata rapina.

“Nella serata di martedì scorso, il denunciato è riuscito ad impossessarsi delle chiavi di un bar-ristorante situato a Portopalo di Capo Passero e, in tarda serata, riusciva – fanno sapere dalla Questura di Siracusa – ad introdursi all’interno del locale. Mentre tentava di aprire il registratore di cassa è stato sorpreso dal proprietario dell’esercizio commerciale che, nel frattempo, era rimasto a presidiare il ristorante. Tra i due è scoppiata una colluttazione ma il ladro è riuscito a fuggire”. Al termine degli accertamenti, gli agenti del commissariato di polizia di Pachino hanno identificato il trentacinquenne che è stato denunciato in Procura.

E’ finita in lite, ma per questioni diverse, un confronto tra famiglie a Vittoria, nel Ragusano. Gli agenti di polizia di Vittoria hanno bloccato e denunciato un uomo di 36 anni che con un coltello addosso avrebbe voluto risolvere una divergenza condominiale. E’ accaduto in una palazzina in via Roma, nel cuore di Vittoria, dove due famiglie avrebbero iniziato a litigare, standosene sui rispettivi balconi. La situazione è degenerata nel volgere di qualche minuto, infatti i vicini si sono “armati” dei sacchi dell’immondizia lanciandoli dall’altra parte del campo. Sono arrivate alla sala operativa del commissariato di polizia diverse richieste di intervento e così gli agenti si sono recati nell’immobile in una manciata di minuti, accorgendosi poco dopo che uno dei litiganti aveva con se un coltello di grosse dimensioni.