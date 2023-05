misura cautelare eseguita dai carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un floridiano di 38 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della moglie e della madre convivente.

La denuncia delle donne

Le donne, stanche delle continue e reiterate richieste di denaro e delle aggressioni fisiche e verbali, hanno denunciato tutto ai carabinieri che, al termine delle indagini, hanno richiesto all’Autorità giudiziaria l’emissione di un provvedimento restrittivo.

Uomo in carcere

I militari hanno così rintracciato l’uomo trasferendolo nel carcere di Cavadonna. “La tutela delle fasce deboli da sempre è tra la prioritaria linea d’azione dell’Arma dei Carabinieri” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.

I precedenti nel Siracusano

Le estorsioni ai familiari sono abbastanza frequenti come testimoniato dai dati delle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, di Avola, nel Siracusano, con l’accusa di tentata estorsione ai danni dell’anziana madre. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, l’indagato avrebbe preteso soldi dalla donna ma di fronte al rifiuto della vittima avrebbe perso le staffe, per cui, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, ha messo a soqquadro l’abitazione, distruggendo alcuni mobili e per nulla contento avrebbe urlato contro la madre.

Una chiamata al centralino dei carabinieri ha fatto scattare l’allarme e nel volgere di qualche minuto i carabinieri si sono presentati nell’appartamento della famiglia: il 52enne, per sfuggire al controllo, si sarebbe rifugiato sul terrazzo ma ci sarebbe stata successivamente una colluttazione tra i militari e lo stesso uomo che, dopo essere stato bloccato, è stato dichiarato in stato di arresto ma deve pure rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro caso ad Avola

Successivamente, gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un giovane di 24 anni per i reati di violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia, denunciandolo anche per il reato di estorsione. Il giovane, nei giorni precedenti, si era reso responsabile di minacce, tra cui di morte, e di richieste di denaro nei confronti della madre, ma, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe anche preso di mira il compagno della donna