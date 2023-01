il commissario di siracusa giuseppe napoli

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa, Giuseppe Napoli, risponde, in modo piccato, alle esternazioni di Salvo Castagnino, rilasciate a BlogSicilia, e sostanzialmente ritiene chiuso il rapporto politico con il partito.

Le parole di addio a Castagnino

” Lo ringraziamo per l’apporto dato in questo breve periodo ma chiaramente stare all’interno di un partito presuppone il rispetto delle regole e delle scelte effettuate dallo stesso secondo i suoi rappresentanti ufficiali. Gli auguriamo un buon lavoro e buona fortuna per la sua nuova esperienza politica” afferma Napoli.

La vicenda

Nella sua intervista, Castagnino, che, con una propria lista, ha scelto di aderire ad una coalizione civica trasversale con dentro un ex sindaco di Centrosinistra ed altri ex assessori di quella giunta, ha spiegato da un lato di aver sostenuto in campagna elettorale sia Luca Cannata sia Carlo Auteri, rispettivamente deputato nazionale e regionale, ma dall’altro di non essere un iscritto a FdI, nonostante avesse chiesto il tesseramento, mai, però, concretizzatosi.

La versione di Napoli sull’adesione di Castagnino a FdI

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Napoli, ha dato la sua versione sul coinvolgimento di Salvo Castagnino nel partito, indicando date e circostanze.

“Ricordo a Castagnino che ha annunciato la sua adesione a FDI – commenta il commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa, Giuseppe Napoli – in occasione dell’inaugurazione della sede provinciale alla presenza del Coordinatore regionale sen. Salvo Pogliese, dell’on. Francesco Lollobrigida (oggi Ministro dell’Agricoltura), dell’allora Assessore regionale on. Manlio Messina, oltre ai vertici provinciali di FDI on. Rossana Cannata, on. Luca Cannata, avv. Giuseppe Napoli ed altri dirigenti provinciali”.

“Ricordo, altresì, che la campagna tesseramento è attiva ogni anno e quella del 2022 si è conclusa, come è noto, il 31.12.2022, campagna alla quale lo stesso Castagnino ha partecipato, ci rincresce del repentino cambio di idea di Castagnino” conclude il commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa, Giuseppe Napoli.